TUS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir hafta geçmesiyle, sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere başvurular 19-25 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki TUS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS tercih yerleştirme sonuçları nereden sorgulanacak? İşte detaylar...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) TUS tercih sonuçları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 14 Ekim'de sona ermiş ve sonuçlar 21 Ekim'de duyurulmuştu. Bu durum dikkate alındığında tercih sonuçlarının 1 Kasım'da açıklanacağı öngörülüyor.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

TUS tercih sonuçları açıklandığında sonuçlar ÖSYM'nin internet adresinden kontrol edilecek. Adaylar ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapacak.



