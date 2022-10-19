TUS tercihleri nasıl yapılır? İşte TUS 2022 tercihleri taban puanları ve kontenjanları

TUS kontenjanları ve taban puanları araştırılıyor. TUS ikinci dönem tercihleri 19 Ekim’de başladı. Adaylar işlemlerini 25 Ekim tarihine kadar yapabilecekler. TUS tercih kılavuzunun yayımlanması ile beraber kontenjanlar da netlik kazandı. Adaylar işlemlerini kontenjanlara ve taban puanlarına göre gerçekleştirilecek. İşte TUS kontenjanları ve taban puanları

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

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TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. TUS 1. dönem tercihleri 19– 26 Nisan 2022 tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 28 Nisan'da açıklanmıştı.

