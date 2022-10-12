TUS 2. dönem sınavı 4 Eylül'de ÖSYM tarafından tamamlandı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler TUS tercih detaylarına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla, TUS kontenjanları belli oldu. Tercihler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki TUS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS takvimi!

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

Konuyla alakalı güncel açıklama geldiğinde detaylar sayfamızda yer alacak.

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde toplam 9.911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer verdi.



