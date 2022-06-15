TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! TUS 2022 ek tercih sonuçları sorgulama ekranı!

TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2022-TUS 1.Dönem Ek yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Peki TUS 2022 ek tercih sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TUS ek yerleştirme tercih sonuçları belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklaması:

"Değerli hekimlerimiz,

3-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 1.Dönem Ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır.

Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."

