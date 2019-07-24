Tuşlu telefon kullananlar WhatsApp‘dan faydalanabilecek

Düşük bütçeli, dokunmatik ekranı bulunmayan ve fiziksel tuş takımı bulunan telefonlar için geliştirilen KaiOS işletim sistemine uyarlanan uygulama artık KaiOS uygulama pazarında da indirmeye açıldı.

Dünyada KaiOS sistemiyle çalışan 100 milyondan fazla telefon bulunuyor. Bu telefonlar düşük bütçelere hitap ederken, internete girmek, sosyal medyada dolaşmak, fotoğraf çekmek gibi modern ihtiyaçlara da cevap verebiliyor.

WhatsApp’ın ise şu anda 1.5 milyar aktif abonesi bulunuyor. KaiOS sistemlerinde WhatsApp’ın da çalışmasıyla, çok daha fazla insanın bu ucuz telefonları tercih etmeye başlayabileceği düşünülüyor.

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