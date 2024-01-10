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Tutku, azim ve fırsatlarla dolu bir başarı hikayesi 'Üçüncü Kapı' okuyucuyla buluşuyor

10.01.2024 16:27 | Son Güncelleme:
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Yılın ilk kitabı olan ve Forbes’un en iyi kariyer kitaplarından biri olarak nitelendirilen Alex Banayan imzalı “Üçüncü Kapı” Boyner Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşuyor.

25 yıldır iş dünyası, kişisel gelişim ve biyografi kategorilerinde uluslararası çok satan eserleri Türkçeye kazandıran Boyner Yayınları, 2024 yılının ilk kitabı olan Üçüncü Kapı’yı okuyucunun beğenisine sundu. Forbes tarafından en iyi kariyer kitaplarından biri olarak seçilen ve uluslararası en çok okunan eserler arasında yer alan Üçüncü Kapı kitabı Alex Banayan imzası taşıyor.

Henüz üniversite öğrencisiyken, hayatta ne yapmak istediği sorusuna cevap arama yolculuğuna çıkan Alex Banayan’ın, dünyanın en başarılı insanları arasında yer alan Bill Gates, Maya Angelou, Steve Wozniak, Jane Goodall, Larry King, Jessica Alba, Pitbull, Tim Ferriss, Warren Buffet ve çok daha fazlasıyla yaptığı bire bir görüşmelerin anlatıldığı Üçüncü Kapı, okuyucuya olağanüstü ve ilham verici bir deneyim sunuyor.

OLASILIKLARLA DOLU BİR GELECEK

Tutku, azim ve beklenmedik fırsatların öyküsü olan 'Üçüncü Kapı', geleneklerden kurtulup kendi başarı yolunu çizmek isteyen herkes için de yol gösterici bir ışık görevi görüyor. Banayan'ın samimi anlatımı ise, okuyucuları belirsizliği kucaklamaya, cesur riskler almaya ve kendi "Üçüncü Kapı"larını sonsuz olasılıklarla dolu bir geleceğe açmaya teşvik ediyor.

Kitaptan:

*“Hayat, iş, başarı... tıpkı bir gece kulübü gibidir.
İçeri girmenin her zaman üç yolu vardır.
Birinci Kapı: İnsanların yüzde 99'unun içeri girme umuduyla sırada beklediği ana giriş.
İkinci Kapı: Milyarderlerin ve ünlülerin geçtiği VIP girişi.

*Ama kimsenin size söylemediği şey, her zaman, her zaman... Üçüncü Kapı’nın olduğudur. Sıradan atlamanız, ara sokakta koşmanız, kapıya yüzlerce kez vurmanız, pencereyi kırıp açmanız, mutfaktan gizlice geçmeniz gereken giriş; her zaman bir yolu vardır.

İlk yazılımını satan Bill Gates ya da Hollywood tarihindeki en genç stüdyo yönetmeni olan Steven Spielberg, hepsi... Üçüncü Kapı'yı kullandı.”

“Gates ödemelerini nakitten daha değerli bir şeyle almak istiyordu: stratejik bir pozisyon. Bugün, ileride daha fazla anlaşma yapmanızı sağlayacak makul bir anlaşma, sizi hiçbir şeye hazırlamayan harika bir anlaşmadan daha iyidir. Buradan çıkarılacak sonuç açıktı: Kısa vadeli kârlar yerine uzun vadeli pozisyonları seçin.”

“Bu, oyununuzun zirvesindeyken bile öğrenmek için kendinizi yeterince mütevazi tutabilmekle ilgili. Bir yönetici olarak rahatlamaya başladığınız anın, başarısız olmaya başladığınız an olduğunu bilmekle ilgili. Bu, Mufasa olmaya devam etmek istiyorsanız, aynı zamanda Simba olmaya devam etmeniz gerektiğini fark etmekle ilgili.”

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