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  4. Tutmaç çorbası tarifi, tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Tutmaç çorbası tarifi, tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Eskişehir’de, Türklerin göçebe kültürünün önemli besinlerinden biri olan Tutmaç çorbası insanlarla buluşturulmaya devam ediliyor. Tutmaç çorbasının tarifini merak edenler için paylaşacağız. Unutulmaya yüz tutmuş tutmaç çorbası tarifi, mitolojik bir Türk yemeği olarak anılıyor. İşte tutmaç çorbası tarifi ve detayları...

Unutulmaya yüz tutmuş tutmaç çorbası, Ayten Usta Gurme, gelecek nesillere aktarmak amacıyla her gün misafirlerinin beğenisine sunuyor.Hızlı hazırlanabilmesi ve kolay muhafaza edilebilmesinden dolayı Orta Asya Türklerinden, günümüz Türk coğrafyalarına kadar gelen tutmaç çorbası, yaşatılmaya devam ediyor.

Eskişehir’de de, Ayten Usta Gurme restoran tarafından her gün müşterilerle buluşturulan Tutmaç çorbasıyla, hem gelenekler yaşatılıyor hem de gelecek nesillere aktarılıyor. Anne Ayten Çetin’den bu geleneği devralan Ayten Usta Gurme restoranın 2’nci nesil sorumlusu Aybike Çetin de, aynı özveriyle Türk kültürünün önemli sembolünü gelen misafirlerin beğenisine sunuyor.

'TUTMAÇ ÇORBASI HANGİ YÖRENİN?'

Tutmaç çorbasının mitolojik bir Türk yemeği olduğuna dikkat çeken Aybike Çetin, “Tutmaç çorbası aslında erişte aşı olarak da bilinen yüzyıllardır yapılan mitolojik bir Türk yemeğidir. Hatta Tutmaç çorbası, Kaşgarlı Mahmut’un ilk Türkçe sözlüğü olarak geçen Divan-ı Lügatüt Türk de bile adı geçiyor. Aslında Orta Asya geleneğinden beri Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası. Orta Asya’dan Anadolu Selçuklu’ya, Anadolu Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan da günümüz cumhuriyet tarihine kadar Türk sofralarında her zaman yapılan bir çorba Tutmaç çorbası” ifadelerini kullandı.

Çetin, günümüzdeki restoranlara gidildiğinde bu çorbanın bulunmadığına işaret ederek, “Tutmaç çorbası aslında hala Türk coğrafyasında tüketilmeye devam ediyor. Ancak Türkiye’de restoranlarda şu an her gittiğimiz yerde maalesef bu çorbayı bulamıyoruz. Biz Ayten Usta olarak her gün misafirlerimize Tutmaç çorbasını pişirip, beğenisine sunuyoruz. Her gün bu çorbayı yaklaşık 15 kişilik azar azar pişiriyoruz ki sürekli tazeliğini korusun diye. Amacımız bu kültürümüzü de gelecek nesillere aktarmak ve bu lezzeti tüm misafirlerimize tattırmak” şeklinde konuştu.

'15 DAKİKADA YAPILABİLİYOR'

Ayrıca Ayten Usta Gurme 2’nci nesil sorumlusu Aybike Çetin, çok kısa sürede hazırlanabildiğini belirterek, “Türklerin göçebe kültüründe Tutmaç çorbasının önemli bir yer etmesinin sebebi; bu hamur kurutularak yapılıyor ve uzun süre muhafaza edilebiliyor. Hamurlar hazırlanıp, önceden kurutularak saklandığı için göçebe kültüründe de aslında bu yüzden yer edinmiş. Hem doyuruculuğu yüksek hem de muhafaza edilebildiği için istenildiği takdirde bu çorba hemen 15 dakikada yapılabiliyor. Bizim için de aslında mutfaklarda yapılması çok kolay bir çorba” dedi.

TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Tutmaç çorbasının tarifi yörelere göre farklılık gösterir. Vereceğiniz tutmaç çorbası tarifi Bingöl yöresine aittir.

Bir su bardağı yeşil mercimek
Bir kilo süzme yoğurt
Bir su bardağı kesilmiş erişte
Su
Bir çorba kaşığı un
Bir adet un
Tuz
3 yemek kaşığı tereyağı
Bir adet rendelenmiş soğan
Nane ve reyhan

TUTMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak yeşil mercimeği yıkayın ve kısa bir süre haşlayıp, süzün.
Yoğurdun içine yumurtayı kırın, unu ekleyin ve içme suyunu da katarak ayran kıvamına getirin.
Karışımı tencereye alın ve kısık ateşte tahta kaşıkla sürekli olarak karıştırın.
Karışım kaynamaya başlayınca içine haşlanmış mercimeği ve erişteyi ekleyin.
Karıştırmaya devam ederek pişirin, damak tadınıza göre tuzunu ilave edin.
Malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Bir tavada rendelenmiş soğanı tereyağında kavurun. İçine nane, pul biber ve reyhan ekleyip çorbanın üzerine döküp karıştırın ve servis yapın.

TUTMAÇ ÇORBASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir kase tutmaç çorbası 195 kaloridir.

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