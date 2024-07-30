Tutmaç çorbası tarifi: Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağı lezzetlerinden bir olan ve memleketi Sivas kabul edilen tutmaç çorbası özellikle kış aylarında en çok tüketilen ve tercih edilen çorbalardan biridir. Hem doyurucu hem de sağlıklı olarak kabul edilmesi bir ayan yapımı da aslında son derece kolay bir çorbadır. İşte tutmaç çorbası tarifi!
Siz de aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak lezzetli bir tutmaç çorbası hazırlayabilirsiniz. Daha fazla kişi sayısı için malzeme miktarlarını artırmanız yeterli olacaktır. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 kase nohut
1 kase yeşil mercimek
1 kase erişte
Yarım demet nane
6 bardak kaynar su
Terbiyesi:
1 bardak yoğurt
1 yumurtanın sarısı
Üzerine:
1 soğan
1 kaşık kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı katı yağ
2 kaşık sıvı yağ
1 çay kaşığı pul biber
TARİF
Bir tencerede su, haşlanmış nohutlar, mercimekler ve erişteleri karıştırarak pişirin.
Geniş bir kasede terbiye malzemelerini çırpın.
Bir tavayı ocağa koyun ve yağları ekleyin.
Üzerine soğanı ekleyin ve kavurun.
Terbiyeyi yavaş yavaş ekleyin ve çorbayı kaynatın.
Soğanlı sos karamelize olunca içine baharatları da ekleyin ve çorbaya katın.
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