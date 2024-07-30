Tutmaç çorbası tarifi: Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Siz de aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak lezzetli bir tutmaç çorbası hazırlayabilirsiniz. Daha fazla kişi sayısı için malzeme miktarlarını artırmanız yeterli olacaktır. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 kase nohut

1 kase yeşil mercimek

1 kase erişte

Yarım demet nane

6 bardak kaynar su

Terbiyesi:

1 bardak yoğurt

1 yumurtanın sarısı

Üzerine:

1 soğan

1 kaşık kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı katı yağ

2 kaşık sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber