YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Çorba Tarifleri
    4. Tutmaç çorbası tarifi: Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

    Tutmaç çorbası tarifi: Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 18:29
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Türk mutfağı lezzetlerinden bir olan ve memleketi Sivas kabul edilen tutmaç çorbası özellikle kış aylarında en çok tüketilen ve tercih edilen çorbalardan biridir. Hem doyurucu hem de sağlıklı olarak kabul edilmesi bir ayan yapımı da aslında son derece kolay bir çorbadır. İşte tutmaç çorbası tarifi!

    Tutmaç çorbası tarifi: Tutmaç çorbası nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon 230kal

    Siz de aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak lezzetli bir tutmaç çorbası hazırlayabilirsiniz. Daha fazla kişi sayısı için malzeme miktarlarını artırmanız yeterli olacaktır. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 kase nohut
    • 1 kase yeşil mercimek
    • 1 kase erişte
    • Yarım demet nane
    • 6 bardak kaynar su
    • Terbiyesi:
    • 1 bardak yoğurt
    • 1 yumurtanın sarısı
    • Üzerine:
    • 1 soğan
    • 1 kaşık kuru nane
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 yemek kaşığı katı yağ
    • 2 kaşık sıvı yağ
    • 1 çay kaşığı pul biber

    TARİF

    • Bir tencerede su, haşlanmış nohutlar, mercimekler ve erişteleri karıştırarak pişirin.
    • Geniş bir kasede terbiye malzemelerini çırpın.
    • Bir tavayı ocağa koyun ve yağları ekleyin.
    • Üzerine soğanı ekleyin ve kavurun.
    • Terbiyeyi yavaş yavaş ekleyin ve çorbayı kaynatın.
    • Soğanlı sos karamelize olunca içine baharatları da ekleyin ve çorbaya katın.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    çorba tarifi
    En Çok Okunan Haberler
    İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

    İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

    Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

    Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

    Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı!

    Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı!

    Erdoğan'ın ilk tepkisi çok sert oldu: Kalleşçe! Emellerine yine ulaşamayacak

    Erdoğan'ın ilk tepkisi çok sert oldu: Kalleşçe! Emellerine yine ulaşamayacak

    F.Bahçe'de yeni transferin görüntüsü olay oldu!

    F.Bahçe'de yeni transferin görüntüsü olay oldu!

    Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

    Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.