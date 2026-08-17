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Tuttuğu yavru turnayı geri bıraktı! "Hadi git, babanı çağır"

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Elazığ'da yavru bir turna balığı yakalayan amatör balıkçı Yakup Turan'ın, balığı tekrar suya bırakırken "hadi git babanı çağır" demesi gülümsetti.

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçılık yapan Yakup Turan’ın oltasına yavru turna balığı takıldı. Turan, küçük balığı sudan çıkardıktan sonra yeniden göle bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Turan'ın turnayı suya bırakırken "Hadi git, babanı çağır" demesi ise gülümsetti.

Tuttuğu yavru turnayı geri bıraktı! "Hadi git, babanı çağır" 1

Doğaya ve su canlılarına duyarlılığıyla dikkat çeken Turan, yavru turnanın yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Gölün sularına geri dönen yavru turna, kısa sürede gözden kayboldu.

Tuttuğu yavru turnayı geri bıraktı! "Hadi git, babanı çağır" 2

Keban Baraj Gölü’nde yaşanan bu renkli an, amatör balıkçılığın yalnızca balık tutmaktan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
turna balığı
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