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Tutuklanan şüpheli: Hırsızlığa devam, zevkine çalıyorum

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YAŞAM  | 06.04.2019 01:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, fırından televizyon çaldığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ö. (33), gazetecilere, "Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum" dedi.

Olay, dün gece Erkenez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki fırına giren şüpheli, televizyonu çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada televizyonu, 6 suç kaydı olan Mehmet Ö.'nün çaldığını tespit etti. Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı televizyon da ele geçirildi.

"ÇIKINCA DEVAM EDECEĞİZ İNŞALLAH"

Olaydan bir gün önce eczanede masanın üzerindeki cep telefonunu da çaldığı belirlenen Mehmet Ö., sorgusunda suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ö., gazetecilere, "Çıkınca devam edeceğiz inşallah. Hırsızlığa devam. Zevkine çalıyorum. Hadi görüşürüz Maraş" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş hırsızlık

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