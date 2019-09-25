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Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

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GÜNDEM  | 25.09.2019 20:21 | Son Güncelleme

Aydın’da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı’nda bulunan Bey Camii’nin avlusundaki umumi tuvalete giden B.S. (36), iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi. Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi V.K. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.’nin boğazını kesti.

AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

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Aydın cami bekçisi müşterinin boğazını kesti

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