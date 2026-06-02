Tuvalet kâğıdı hakkında korkutan gerçek! Kullanmayın çağrısı geldi

Son yıllarda çevreye duyarlı bir alternatif olarak öne çıkan 'ağaçsız' tuvalet kâğıtlarıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Araştırmacılar, özellikle Çin'de üretilip farklı ülkelere taşınan bambu tuvalet kâğıtlarının, bazı koşullarda geleneksel odun bazlı ürünlerden daha yüksek karbon emisyonuna neden olabileceğini belirledi.

Tüketici ürünlerinin çevresel etkilerini inceleyen bilim insanları, tuvalet kâğıdı üretiminde kullanılan farklı ham maddelerin ve üretim süreçlerinin karbon ayak izini karşılaştırdı. Araştırma kapsamında, ABD'de üretilen geleneksel odun bazlı tuvalet kâğıtları ile Çin'de üretilerek deniz yoluyla taşınan bambu tuvalet kağıtları değerlendirildi.

Elde edilen verilere göre, ABD'de 'hafif kuru krepe' teknolojisiyle üretilen bir ton odun bazlı tuvalet kâğıdı, üretimden kullanım sonrasına kadar yaklaşık 1.824 kilogram karbondioksit eşdeğeri emisyon oluşturuyor. Aynı miktardaki bambu tuvalet kâğıdının ise yaklaşık 2.400 kilogram emisyona neden olduğu tespit edildi.

Araştırmada ayrıca, yüksek enerji tüketen kurutma teknolojilerinin kullanıldığı premium ürünlerde bambu lifinin karbon ayak izini artırabildiği belirtildi. Bambu bazlı ürünlerin bazı çevresel göstergelerde, özellikle duman oluşumu ve solunum sağlığıyla ilişkili kategorilerde daha olumsuz sonuçlar verdiği ifade edildi.

Uzmanlar, ortaya çıkan farkın bambu bitkisinden değil, üretim süreçlerinde kullanılan enerji kaynaklarından kaynaklandığını vurguladı. İncelemeye dahil edilen Çin'deki tesislerin elektrik üretiminde büyük ölçüde kömür ve fosil yakıtlara bağımlı olduğu, buna karşılık Kanada ve Brezilya'daki üretim hatlarının biyokütle ve hidroelektrik gibi daha temiz enerji kaynaklarından yararlandığı belirtildi.

Yapılan modellemeler, bambu tuvalet kâğıdının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmesi durumunda karbon ayak izinin önemli ölçüde düştüğünü ve geleneksel ürünlerle benzer seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, dünya genelinde tuvalet kâğıdı üretimi için her gün çok sayıda ağacın kesildiğine dikkat çekerek tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Asya ve Güney Avrupa'da yaygın olarak kullanılan taharet muslukları, entegre yıkama sistemli klozetler ve benzeri su bazlı temizlik yöntemlerinin kâğıt tüketimini önemli ölçüde azaltabileceği ifade edildi.

KANALİZASYONLARI TIKIYOR

Araştırmada ayrıca, 'tuvalete atılabilir' ibaresiyle satılan bazı ıslak mendillerin kanalizasyon sistemlerinde ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çekildi. Bu ürünlerin normal tuvalet kâğıdına göre çok daha yavaş çözündüğü, sentetik lif içerebildiği ve altyapı arızalarına neden olabildiği belirtildi.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Bilim insanları, banyolardaki çevresel etkinin azaltılması için daha az enerjiyle üretilen geri dönüştürülmüş veya sertifikalı ürünlerin tercih edilmesini, kâğıt tüketimini azaltacak su bazlı temizlik sistemlerinin kullanılmasını ve çevre dostu olduğu iddia edilen ürünlerin üretim süreçlerinin dikkatle değerlendirilmesini öneriyor.