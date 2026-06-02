Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tuvalet kâğıdı hakkında korkutan gerçek! Kullanmayın çağrısı geldi

Bilim insanlarının yaptığı araştırma, çevre dostu olarak pazarlanan bambu tuvalet kâğıtlarının her zaman daha düşük karbon ayak izine sahip olmadığını ortaya koydu. Uzmanlar, çevresel etkinin azaltılması için su bazlı temizlik yöntemleri ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Tuvalet kâğıdı hakkında korkutan gerçek! Kullanmayın çağrısı geldi

Son yıllarda çevreye duyarlı bir alternatif olarak öne çıkan 'ağaçsız' tuvalet kâğıtlarıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Araştırmacılar, özellikle Çin'de üretilip farklı ülkelere taşınan bambu tuvalet kâğıtlarının, bazı koşullarda geleneksel odun bazlı ürünlerden daha yüksek karbon emisyonuna neden olabileceğini belirledi.

Tüketici ürünlerinin çevresel etkilerini inceleyen bilim insanları, tuvalet kâğıdı üretiminde kullanılan farklı ham maddelerin ve üretim süreçlerinin karbon ayak izini karşılaştırdı. Araştırma kapsamında, ABD'de üretilen geleneksel odun bazlı tuvalet kâğıtları ile Çin'de üretilerek deniz yoluyla taşınan bambu tuvalet kağıtları değerlendirildi.

Elde edilen verilere göre, ABD'de 'hafif kuru krepe' teknolojisiyle üretilen bir ton odun bazlı tuvalet kâğıdı, üretimden kullanım sonrasına kadar yaklaşık 1.824 kilogram karbondioksit eşdeğeri emisyon oluşturuyor. Aynı miktardaki bambu tuvalet kâğıdının ise yaklaşık 2.400 kilogram emisyona neden olduğu tespit edildi.

Araştırmada ayrıca, yüksek enerji tüketen kurutma teknolojilerinin kullanıldığı premium ürünlerde bambu lifinin karbon ayak izini artırabildiği belirtildi. Bambu bazlı ürünlerin bazı çevresel göstergelerde, özellikle duman oluşumu ve solunum sağlığıyla ilişkili kategorilerde daha olumsuz sonuçlar verdiği ifade edildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Tuvalet kâğıdı hakkında korkutan gerçek! Kullanmayın çağrısı geldi 1

Uzmanlar, ortaya çıkan farkın bambu bitkisinden değil, üretim süreçlerinde kullanılan enerji kaynaklarından kaynaklandığını vurguladı. İncelemeye dahil edilen Çin'deki tesislerin elektrik üretiminde büyük ölçüde kömür ve fosil yakıtlara bağımlı olduğu, buna karşılık Kanada ve Brezilya'daki üretim hatlarının biyokütle ve hidroelektrik gibi daha temiz enerji kaynaklarından yararlandığı belirtildi.

Yapılan modellemeler, bambu tuvalet kâğıdının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmesi durumunda karbon ayak izinin önemli ölçüde düştüğünü ve geleneksel ürünlerle benzer seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, dünya genelinde tuvalet kâğıdı üretimi için her gün çok sayıda ağacın kesildiğine dikkat çekerek tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Asya ve Güney Avrupa'da yaygın olarak kullanılan taharet muslukları, entegre yıkama sistemli klozetler ve benzeri su bazlı temizlik yöntemlerinin kâğıt tüketimini önemli ölçüde azaltabileceği ifade edildi.

KANALİZASYONLARI TIKIYOR

Araştırmada ayrıca, 'tuvalete atılabilir' ibaresiyle satılan bazı ıslak mendillerin kanalizasyon sistemlerinde ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çekildi. Bu ürünlerin normal tuvalet kâğıdına göre çok daha yavaş çözündüğü, sentetik lif içerebildiği ve altyapı arızalarına neden olabildiği belirtildi.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Bilim insanları, banyolardaki çevresel etkinin azaltılması için daha az enerjiyle üretilen geri dönüştürülmüş veya sertifikalı ürünlerin tercih edilmesini, kâğıt tüketimini azaltacak su bazlı temizlik sistemlerinin kullanılmasını ve çevre dostu olduğu iddia edilen ürünlerin üretim süreçlerinin dikkatle değerlendirilmesini öneriyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünlerde para çalmıştı! Bu kez ATM'de yaşlıların kabusu olduDüğünlerde para çalmıştı! Bu kez ATM'de yaşlıların kabusu oldu
Yerleri silerken suya tuz katın! Sonucu gören şaşırıyorYerleri silerken suya tuz katın! Sonucu gören şaşırıyor

Anahtar Kelimeler:
Tuvalet kağıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.