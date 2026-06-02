Düğünlerde para çalmıştı! Bu kez ATM'de yaşlıların kabusu oldu

Olay, 3 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerindeki ATM'lerin bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan K., para çekmek için ATM'ye geldiği sırada, telefonla konuşuyormuş gibi yapan S.E. (49)., yaşlı adamın yanına yaklaşarak yardım teklif etti.

EVE GİDİNCE FARK ETTİ

Para çekme işlemi sırasında ATM'den çıkan parayı alan şüpheli, el çabukluğuyla 7 bin TL'yi cebine koyup kalanını Erdoğan K.'ye verdi. Daha sonra bölgeden ayrıldı. Eve gidince parasını sayan Erdoğan K., eksik olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

"PARAYA İHTİYACIM VARDI ALDIM. PARALARI DA HARCADIM"

Polis ekipleri, şüphelinin 2025 yılında Sarıçam ilçesindeki iki ayrı düğün salonuna davetsiz girerek para dolu zarfları ve takı kutusundaki nakit paraları çalan S.E. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin aynı ATM yöntemiyle 3 kişiyi daha mağdur ettiği, toplamda 40 bin TL çaldığı belirlendi.

Saklandığı adres belirlenen S.E., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, "Paraya ihtiyacım vardı aldım. Paraları da harcadım" dediği öne sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır