Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar ne yapıyordu? Taş, sünger, kar ve...

Size tuvalet kağıdı yerine kullanılan beklenmedik şeylerin bir listesini oluşturduk.
1700'lerde yerli Amerikalılar ve sömürgeciler, hijyenik ihtiyaçları için mısır koçanı kullandılar. Bu, mısırın bol olması, yumuşak ve emici özelliklere sahip olmasıyla açıklanabilir. Muhtemelen yumuşak kağıt kadar gelişmiş değildir ancak yine de diğer şeylerden daha güvenli ve daha rahattır.
Daha soğuk bölgelerde yaşayan insanlar hijyen için kar kullandılar. Bu yöntemin dezavantajı oldukça açık: Soğuk. Ancak kar bu şekilde günlük olarak kullanılırsa vücut buna alışabilir. Bu yöntem, görünüşte egzotik olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde en sıhhi yöntemlerden biridir.
Taşlarla silme, en eski banyo tekniklerinden biridir. Eski zamanlarda insanlar, taşlar ve diğer doğal malzemeler de dahil olmak üzere çevrelerinde özgürce ve kolayca bulabilecekleri eşyaları seçtiler. Elbette modern bir bakış açısına göre oldukça ilginç ama yüzyıllar önce muhtemelen iyi bir çözümdü.
Yaklaşık 2000 yıl önce, Antik Çin'deki insanlar, spatulaya benzeyen bambu ve diğer ahşaptan kesilmiş özel hijyen çubukları kullandılar. Geleneksel olarak salaka, cachou veya chugi olarak adlandırılırdı. Tahtaları uçları bir beze sarılmıştı.
Antik Yunan'da insanlar “pessoi” veya küçük seramik parçaları kullandılar. Pessoi, Akdeniz'in dört bir yanındaki antik tuvaletlerde bulunabilir. Parçalar 3 cm ila 11 cm çapındaydı ve daha düzgün açılara sahip olmak için eski kırık seramiklerden kasıtlı olarak yeniden kesildi.
Antik Roma'daki insanlar, günümüz tuvalet kağıdına tersoruim, sopaya monte edilmiş bir sünger şeklinde bir alternatife sahipti. Tersoryum Seneca’nın yazılarında bile bahsediliyor, ancak tam olarak nasıl kullanıldığı hala tartışmaya açık. Büyük olasılıkla, ortak kullanımdı ve kullanımdan sonra sirke veya tuzlu su ile temizlendi ve sonra yeniden kullanıldı. Bununla birlikte, tuvalet kağıdı olarak değil, tuvalet fırçası olarak kullanılmış olma olasılığı da oldukça yüksek.
Kulağa inanılmaz geliyor ama adalarda ve kıyı kesimlerinde yaşayan insanlar dışkıladıktan sonra temizlemek için midye kabukları kullandılar. Midye kabuğu yoksa, hindistancevizi kabuğu kullanılırdı. Sertliği ve keskin kenarları nedeniyle oldukça rahatsız görünüyor ancak pek fazla seçenek yoktu.
Yeni “banyo rutinleri” çağı, on sekizinci yüzyılda gazete ve dergilerin gelişiyle başladı. Muhtemelen gerçek tuvalet kağıdının en yakın öncülü olarak kabul edilebilirler.
Amerika ve Avrupa'da insanlar tuvalete gittikten sonra kendilerini silmek için eski bezleri kullandılar. Bu tür paçavralar yıkanabilir ve tekrar kullanılabilirdi. Bununla birlikte, paçavraların yeniden kullanılabilir olması fikri, sıhhi sorunlar nedeniyle sorgulanabilir.
Yüzyıllardır insanların hijyen için doğal malzemeler kullanması mantıklı. Ve bu amaç için bitkilerden daha iyi ne olabilir? Hemen hemen her yerde bulunabilirler, nispeten yumuşaktırlar ve kullanımları güvenlidirler ve atılmaları kolaydır.
Farklı iklim koşulları, çeşitli hijyen yaklaşımlarını zorunlu kılıyordu. Başka hiçbir şeyin bulunmadığı kurak yerlerde, insanlar arkalarını temizlemek için avuç dolusu kum kullandılar.
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