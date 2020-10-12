Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar ne yapıyordu? Taş, sünger, kar ve...

Size tuvalet kağıdı yerine kullanılan beklenmedik şeylerin bir listesini oluşturduk.

MISIR KOÇANI

1700'lerde yerli Amerikalılar ve sömürgeciler, hijyenik ihtiyaçları için mısır koçanı kullandılar. Bu, mısırın bol olması, yumuşak ve emici özelliklere sahip olmasıyla açıklanabilir. Muhtemelen yumuşak kağıt kadar gelişmiş değildir ancak yine de diğer şeylerden daha güvenli ve daha rahattır.

KAR

Daha soğuk bölgelerde yaşayan insanlar hijyen için kar kullandılar. Bu yöntemin dezavantajı oldukça açık: Soğuk. Ancak kar bu şekilde günlük olarak kullanılırsa vücut buna alışabilir. Bu yöntem, görünüşte egzotik olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde en sıhhi yöntemlerden biridir.

TAŞ

Taşlarla silme, en eski banyo tekniklerinden biridir. Eski zamanlarda insanlar, taşlar ve diğer doğal malzemeler de dahil olmak üzere çevrelerinde özgürce ve kolayca bulabilecekleri eşyaları seçtiler. Elbette modern bir bakış açısına göre oldukça ilginç ama yüzyıllar önce muhtemelen iyi bir çözümdü.

TAHTA ÇUBUKLAR

Yaklaşık 2000 yıl önce, Antik Çin'deki insanlar, spatulaya benzeyen bambu ve diğer ahşaptan kesilmiş özel hijyen çubukları kullandılar. Geleneksel olarak salaka, cachou veya chugi olarak adlandırılırdı. Tahtaları uçları bir beze sarılmıştı.