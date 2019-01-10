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Tuvalete telefonla girenler yandı!

aris.aras aris.aras
SAĞLIK  | 10.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Siz de telefonsuz asla deyip tuvalete dahi telefonunuzla girenlerden misiniz? Tuvalete götürdüğünüz cep telefonu, bir paratoner gibi ortamdaki mikropları toplayıp el, ağız ve cildimiz yoluyla bu mikropları bize taşıyor...

Tuvalete telefonla girenler yandı!

İngiltere'de bulunan Surrey Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji öğrencileri, geçtiğimiz yıl cep telefonlarını yakından inceledi. Cep telefonlarında tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunduğu ortaya çıktı. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtti. Ve cep telefonları üzerinde birçok bakterinin varlığını farketti.

CEP TELEFONUNDA TUVALLETTEN 18 KAT DAHA BAKTERİ VAR

Cep telefonlarında tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunduğu ortaya çıktı. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtti. Yani telefonlara yiyecek ve içeçekler de bulaştırılıyor. O nedenle bu bakterilerin içerisinde gıda zehri içerenler de bulunuyor.

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TELEFONUNUZU TEMİZLEYİN

Uzmanlar, cep telefonu temizliğine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cep telefonunuz parçalara ayrılabiliyorsa, yine 3 ayda bir telefonu kapattıktan sonra en ince parçalarına kadar ayırmalısınız. Bataryayı pamuk ya da toz önleyici mendil ile temizledikten sonra, kart yuvası ve diğer ayrıntı bölgeleri kulak çöpü ya da kullanılmamış diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz.

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TELEFONUNUZU PARÇALARINA KADAR AYIRIN

Akıllı telefonunuzun temizliğini ihmal etmemelisiniz. Eğer akıllı telefonunuzu parçalara ayırabiliyorsanız 3 ayda bir telefonu kapattıktan sonra en ince parçalarına kadar ayırmalısınız. Bataryayı pamuk ya da toz önleyici mendil ile temizledikten sonra, kart yuvası ve diğer ayrıntı bölgeleri kulak çöpü ya da kullanılmamış diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz.

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