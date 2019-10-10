Tuvalette poz vermek akım mı oluyor! Ünlüler başlattı

Sosyal medya hayatımızın her alanında, banyomuzda bile. Bu sayede ünlü isimlerin banyolarını bile bol bol gördük. Tuvaletteki ayna selfielerine bile alışmıştık."Daha ne olabilir ki?" dediğimiz noktadayken daha fazlasına şahit olduk!

Daha önceki yıllarda Angelina Jolie'nin de klozette paylaştığı pozu hatırlatan bu yeni trende birçok ünlü ve türk isim şimdiden katılmaya başladı. Umarız bu akım daha da ileri gitmez. İşte Tuvalet pozları...

1. Justin Bieber

2. Emilia Clarke

3. Zeynep Aydoğan

4. Lady Gaga

5. Madonna

6. Anne Marie

7. Kylie Jenner

8. Elif Kaya

9. Sude Alkış

10. Nur Fettahoğlu

11. Adriana Lima

12. Angelina Jolie



