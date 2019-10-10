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Tuvalette poz vermek akım mı oluyor! Ünlüler başlattı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2019 10:01 | Son Güncelleme

Sosyal medya nedeniyle neredeyse kimsenin gizlisi saklısı kalmadı. Her yerde ve her anını paylaşan ünlüler, hayranlarını da peşlerinden sürükleyip neredeyse her gün yeni bir trend çıkarıyor. Şimdi de ünlüler tuvaletteki hallerini paylaşınca 'Yeni bir akım mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. İşte ünlülerin tuvalet pozları...

Tuvalette poz vermek akım mı oluyor! Ünlüler başlattı

Sosyal medya hayatımızın her alanında, banyomuzda bile. Bu sayede ünlü isimlerin banyolarını bile bol bol gördük. Tuvaletteki ayna selfielerine bile alışmıştık."Daha ne olabilir ki?" dediğimiz noktadayken daha fazlasına şahit olduk!

Daha önceki yıllarda Angelina Jolie'nin de klozette paylaştığı pozu hatırlatan bu yeni trende birçok ünlü ve türk isim şimdiden katılmaya başladı. Umarız bu akım daha da ileri gitmez. İşte Tuvalet pozları...

1. Justin Bieber

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2. Emilia Clarke

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3. Zeynep Aydoğan

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4. Lady Gaga

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5. Madonna

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6. Anne Marie

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7. Kylie Jenner

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8. Elif Kaya

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9. Sude Alkış

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10. Nur Fettahoğlu

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11. Adriana Lima

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12. Angelina Jolie

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