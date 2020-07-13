Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi oldu? Şaşırtan doğum günü paylaşımı

Oyuncu Tuvana Türkay, deneyimli oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in 67. doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. 29 yaşındaki Tuvana Türkay, Yöntem ile çekilen samimi bir fotoğrafı romantik bir mesajla paylaştı. Türkay'ın paylaşımı ise sosyal medyada 'Aşkını ilan etti' şeklinde yorumlandı.

"SENİN HAYAT SINIFINDA TEKRARA DÜŞMELİYİM"

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'i etiketlediği paylaşımında, "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu yazdı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI!

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem ile paylaştığı fotoğrafa kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi. Ancak Türkay'n doğum günü paylaşımını bir süre sonra Instagram hesabından silmesi dikkatleri çekti.

SELÇUK YÖNTEM'DEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Usta oyuncu Selçuk Yöntem ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Yöntem paylaşımında,"Doğum günlerini çok severim. İnsanın kendini bir şey zannettiği çok güzel gündür. Dostlarla, sevdiklerimle paylaştığım önemli bir gündür. Kutlayan herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.



