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Tuvana Türkay'la ile sevgili olmuştu! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ifşa etti... İlk açıklama

22.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Sarı ile boşandıktan sonra Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlayan iş insanı İzzet Antebi'yi eski karısı çok fena ifşa etti. Çağla Şıkel ile yazışmaları ortaya çıkan iş insanı ilk kez konuştu. Antebi ve Şıkel dava açmaya hazırlanıyor.

Tuvana Türkay'la ile sevgili olmuştu! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ifşa etti... İlk açıklama

İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Didem Sarı şu sıralar Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski kocasıyla Çağla Şıkel'in Instagram yazışmalarını ifşa etti. Antebi'nin Şıkel’e “Dünya güzeli” dediği, Şıkel’in ise “Bütün gece aklım sendeydi” mesajı attığı gündemde...

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İZZET ANTEBİ ÇOK SİNİRLİ

İş insanı İzzet Antebi yaşananlar sonrası Posta'dan Halil Kalmuk'a açıklama yaptı. Kalmuk yazısında yaşananları şöyle anlattı:

Eski eş Didem Sarı'dan ifşa iddiası! Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin yazışmaları ortaya çıktıEski eş Didem Sarı'dan ifşa iddiası! Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin yazışmaları ortaya çıktı

Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığı gündemde olan iş insanı açıklamasında şunları söyledi:

"İzzet Antebi ile konuştum. Şoktaydı ve sinirliydi. Avukatıyla görüştüğünü belirtip 'Biz 22 Eylül 2021’de boşandık. O paylaşımlar ise ekim tarihli. Didem ayrılık sonrası Instagram hesabımı hacklemiş. Kaldı ki, Çağla Şıkel ile hiçbir zaman ilişkim olmadı. Benim sevgilim değil, sadece arkadaşım. Eski eşime dava açacağım" dedi. Küplere binen Çağla Şıkel de hukuki yollara başvuracak."


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Tuvana Türkay izzet antebi
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