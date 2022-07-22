Tuvana Türkay'la ile sevgili olmuştu! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ifşa etti... İlk açıklama

İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Didem Sarı şu sıralar Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski kocasıyla Çağla Şıkel'in Instagram yazışmalarını ifşa etti. Antebi'nin Şıkel’e “Dünya güzeli” dediği, Şıkel’in ise “Bütün gece aklım sendeydi” mesajı attığı gündemde...

İZZET ANTEBİ ÇOK SİNİRLİ

İş insanı İzzet Antebi yaşananlar sonrası Posta'dan Halil Kalmuk'a açıklama yaptı. Kalmuk yazısında yaşananları şöyle anlattı:

Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığı gündemde olan iş insanı açıklamasında şunları söyledi:

"İzzet Antebi ile konuştum. Şoktaydı ve sinirliydi. Avukatıyla görüştüğünü belirtip 'Biz 22 Eylül 2021’de boşandık. O paylaşımlar ise ekim tarihli. Didem ayrılık sonrası Instagram hesabımı hacklemiş. Kaldı ki, Çağla Şıkel ile hiçbir zaman ilişkim olmadı. Benim sevgilim değil, sadece arkadaşım. Eski eşime dava açacağım" dedi. Küplere binen Çağla Şıkel de hukuki yollara başvuracak."



