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Tuvana Türkay sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 15:11
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Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde 'Victoria' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tuvana Türkay hayranlarını korkuttu. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu hasta yatağından sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.

Tuvana Türkay sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Kağıt Ev ve Çember gibi birçok başarılı projede yer alan Tuvana Türkay şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde 'Victoria' karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren Türkay hayranlarını korkuttu. Hastaneye kaldırılan ünlü isim, hasta yatağından fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı.

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HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

33 yaşındaki ünlü oyuncu "Damar sağlığınıza dikat edin, ihmail etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

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TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu. Oyunculuk kariyerine "Ayrılık" dizisiyle başlayan ünlü isim, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü isim, son dönemde "Kağıt Ev", "Yasak Elma" gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

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