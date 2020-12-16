Tüyler ürperten gerçek bir hikâye: Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak

Birçok seri katil veya cinayet davası belgeseli bulunduran Netflix, bu serisine bir yenisi ile devam ediyor: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak".

Tüyler ürpertici yeni belgesel dizisi Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak'ın resmi fragmanını ve afişini paylaştı. 4 bölümlük belgesel dizi, 13 Ocak 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

NİGHT STALKER: BİR SERİ KATİLİ YAKALAMAK HAKKINDA

Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, Richard Ramírez isimli seri katile odaklanan belgesel tarzında bir dizi olacak. Richard Ramírez, 1984 ve 1985 yılları arasında cinayetler işleyen, tecavüz eden ve hırsızlık yapan Night Stalker, yani Gece Avcısı lakabı takılan bir suçlu.

Birinci ağızdan dinlediğimiz yürek parçalayıcı röportajlar, sürükleyici arşiv görüntüleri ve muhteşem fotoğraflarla anlatılan dört bölümlük belgesel dizi, ikonik bir Los Angeles hikayesine ayna tutuyor.



