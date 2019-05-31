Tüyler ürpertici! Bu takıları takmak cesaret ister

Sanatımı oluşturmak için uzun saatler harcıyorum diyen Polina Verbyts, takılarına şekil vermek için polimer kil ve reçine kullanıyor.

Çok gerçekçi duran bu takılar için 'minyatürlerle ilgili özel bir şey olduğunu hissediyorum. Bu teknik derin bilinçaltımdan görüntüleri hayata geçirmemi sağlıyor.' diyen kadın, daha önceden minyatür heykeller yaparken sonradan bunları takı olarak yapmaya karar veriyor ve kendisine bir dükkan açıyor.

Polina'nın açıklamaları ise şöyle devam ediyor: İnsanların böyle bir şey giymenin çok garip olduğunu düşündüğünü biliyorum, ama benim için özel olan her zaman seninle olan kendi küçük sanat eserine sahip olmaktır. Ve ayrıca çalışmalarımı "ürpertici" bir şey olarak görmüyorum, bu sadece tüm formlarıyla bir yaşam mucizesi.

İşte o ilginç takılar...





