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Tuz Mağarası nerede, nasıl gidilir? Çankırı Tuz Mağarası giriş ücreti, faydaları, iletişim

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Tuz Mağarası nerede, nasıl gidilir? Çankırı Tuz Mağarası giriş ücreti, faydaları, iletişim

Yaşayabileceğiniz en farklı mağara deneyimlerinden birini yaşamaya hazır olun. Tuz Mağarası sağlık turizminde önemli bir yer tutuyor ve ziyaretçiler hem görmeye hem şifa aramaya gidiyor.

Çankırı Tuz Madeni'nin yaklaşık 5 bin yıldır tuz üretilen dünyanın en eski ve en büyük tuz madenlerinden biri olduğu biliniyor. Yer yer tuzdan sarkıt ve dikitler olan, içinde kamyonların dolaştığı mağara görenlerin ilgisini çekiyor. Peki Tuz Mağarası nerede, giriş ücreti ne kadar, faydaları neler? Detaylar aşağıda.

TUZ MAĞARASI NEREDE?

Tuz Mağarası, Çankırı ili, Balıbağı köyü sınırları içerisinde bulunuyor.

Tuz Mağarası'na nasıl gidilir?
Çankırı'ya varmadan önce ana yolda bulunan Çan-Kaya işletmesinin tabelasını takip ederek, 25 kilometre giderek mağaraya ulaşabilirsiniz.

Tuz Mağarası yol tarifi
Buraya tıklayın.

TUZ MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Kaya tuzu tabakaları 37-24 milyon yıl önce oluşan çökel tabakaların arasında bulunuyor. Bu tuz yataklarının Hititler zamanından itibaren işletildiği tahmin ediliyor.

Mağara Türkiye'nin en büyük tuz rezervlerine sahip. Özel bir firmanın işlettiği madenden yıllık 1,6 milyon ton tuz elde ediliyor. Çıkarılan tuzun %5'i sofra tuzu, %95'i sanayi tuzu olarak kullanılıyor.

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Mağarada Çankırı Belediyesi’nce düzenlenen ve Türk Cumhuriyetlerinden ve bazı Avrupa ülkelerinden ünlü heykeltraşların katılımı ile gerçekleşen Orhun Abideleri Tuz Çalıştayı’nda yapılan tuz heykellerini görebilirsiniz. Ayrıca Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin yine tuzdan yaptığı heykeller de burada sergileniyor.

ÇANKIRI TUZ MAĞARASI FAYDALARI

Tuz mağaralarının yaydığı negatif iyonları sayesinde herkes için rahatlatıcı, huzur verici bir havası var. Ayrıca aşağıdaki hastalıklara da iyi geldiği biliniyor;

  • Alerjik rinit ve sinüzit
  • Üst solunum yolu hastalıkları
  • Uyku bozuklukları
  • Yorgun uyanma
  • Alerjik ve kronik bronşit
  • Astım hastalıkları
  • Psikotik hastalıklar ve depresyon
  • Koah
  • Amfizem
  • Orta kulak iltihabı
  • Hırıltı
  • Öksürük
  • Tonsilit
  • Saman nezlesi
  • Soğuk algınlığı ve grip
  • Burun tıkanıklığı
  • Zatürre
  • Cilt hastalıkları
  • Alerjik dermotitler
  • Egzamalar
  • Sedef hastalıkları

Çankırı Tuz Mağarası'nın sağlık turizmine kazandırılması ile ilgili çaşışmalar bulunuyor. Şuan için tuz mağarası konaklama imkanı mevcut değil ama Çankırı'da bulunan Türkiye'nin ilk tuz temalı oteli olan Akbak Otel'de konaklayabilirsiniz.

TUZ MAĞARASI EŞEK HİKAYESİ

Eskiden tuz, at ve eşek arabaları ile çıkarılıyormuş. 200 yıl önce tuz yatağına düşerek ölen eşek bozulmadan günümüze kadar ulaşmış. Ankara MTA müzesine taşınan eşek bozulmaya başlayınca, tuz mağarasına geri getirilmiş.Ayrıca yakın zamanlarda bulunan bozulmamış tavşan ve yılan ölüsü de mağarada sergileniyor.

ÇANKIRI TUZ MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021 - İLETİŞİM

Tuz Mağarası'na giriş ücretsiz. Ziyaret saatleri ise tavsiye edilen 10.00-17.00 saatleri arasında gitmek.


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