YEMEK

Tuzağa düşmeyin! İşte gıdalar hakkında şok eden gerçekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

Neredeyse her gün tükettiğimiz gıdalar hakkında şok eden gerçekleri topladık!

Tuzağa düşmeyin! İşte gıdalar hakkında şok eden gerçekler

Bu cipsler patatesten yapılmıyor

cips

Bu gördüğünüz cipsler patatesten değil özel bir hamurdan üretiliyor. İçeriğinde buğdayi pirinç, mısır unu ve patates pulları içeriyor. İnce hamur haline getirilen cipsler kızartılıp kurutuluyor. Çeşitli baharatlarla çeşnilendirildikten sonra paketleniyor. Biz de bu ürünü patates cipsi diye tüketiyoruz...

Yulaf gevreği

yulaf
irçok insan yulaf gevreğinin oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyor. Aslında yulafları daha hızlı kurutmak için kimyasallar bazı kimyasallar kullanılıyor. 2010 yılında ABD'de yulaf gevreği üreten ünlü bir şirkete karşı dava açıldı. İnsan sağlığı için trans yağ gibi tehlikeli maddeler içeriyordu. Bu şirket ise yanlış reklam vermekle suçlandı.

Akçaağaç şurubu

akçaağaç

Birçok kişi akçaağaç şurubunun sağlık açısından herhangi bir zararının olmadığını düşünür ve eşekere sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir. Ancak bu şuruplarda koruyucular ve suni bileşenler katkısı yapılmış olabilir.

Gerçek zeytinyağı bulmak zor

zeytinyağı
Zeytinyağı gerçekten sağlıklı ve faydalıdır. Ama satın almak istiyorsanız dikkatli olmalısınız. Ulusal Tüketici Birliği'ne göre, süpermarketlerdeki tüm şişelerin 2 / 3'ünde bir zeytin aromalı soya fasulyesi yağı bulunmaktadır.

Marshmallowlar vejetaryenler için uygun değil

marsh

Yumuşak marshmallow, hayvanların derisinden ve kemiklerinden yapılan jelatin içerir. Bileşenler kaynatılır ve daha sonra nişasta ve tatlandırıcılar eklenir. Jelatin ile yapılmış bir ürünü yemeden önce, nasıl yapıldığını hatırlayın.

Muzlar bile tehlikeli sürprizler saklayabilir

muz

İngiltere'de yaşayan bir vatandaş bir miktar muz aldı ve eve geldiğinde meyve üzerinde garip bir madde fark etti. Bunun sadece bir çöp olduğunu düşündü ve onu çıkarmaya çalıştı. Ancak durum düşündüğünden farklıydı. Muzdan çıkan şey örümcek kozasıydı ve bu örümcek kozası dünyanın en ölümcül örümceği! Marketten ve manavdan aldığınız sebze ve meyveleri alırken kontrol etmeyi unutmayın...


PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Yumurtayı pişirmeden önce neden yıkamalısınız?Yumurtayı pişirmeden önce neden yıkamalısınız?
İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifiİnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda hileleri cips nasıl üretilir

En Çok Okunan Haberler

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Tuzağa düşmeyin! İşte gıdalar hakkında şok eden gerçekler

Tuzağa düşmeyin! İşte gıdalar hakkında şok eden gerçekler

İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

Yumurtayı pişirmeden önce neden yıkamalısınız?

Yumurtayı pişirmeden önce neden yıkamalısınız?

İlginizi Çekebilir

Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Bu suyu sakın dökmeyin! Düzenli tüketildiğinde boy uzatıyor

Bu suyu sakın dökmeyin! Düzenli tüketildiğinde boy uzatıyor

Karatay konuştu: İlaç alacağınıza onu yiyin

Karatay konuştu: İlaç alacağınıza onu yiyin

Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Osman Müftüoğlu açıkladı: Karpuzun beyaz kısmı Viagra'dan da etkili

Osman Müftüoğlu açıkladı: Karpuzun beyaz kısmı Viagra'dan da etkili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu teklife hayır denmez! Her gün 1 adet yiyene 300 dolar verilecek

Bu teklife hayır denmez! Her gün 1 adet yiyene 300 dolar verilecek

Yumurtayı pişirmeden önce neden yıkamalısınız?

Yumurtayı pişirmeden önce neden yıkamalısınız?

İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

Vedat Milor'un yemediği tek yemek bakın neymiş!

Vedat Milor'un yemediği tek yemek bakın neymiş!

Palamut mevsiminde yapabileceğiniz birbirinden leziz 6 palamut tarifi

Palamut mevsiminde yapabileceğiniz birbirinden leziz 6 palamut tarifi

İktidarsızlığın çaresi onda çıktı!

İktidarsızlığın çaresi onda çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.