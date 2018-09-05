Tuzağa düşmeyin! İşte gıdalar hakkında şok eden gerçekler

Bu cipsler patatesten yapılmıyor

Bu gördüğünüz cipsler patatesten değil özel bir hamurdan üretiliyor. İçeriğinde buğdayi pirinç, mısır unu ve patates pulları içeriyor. İnce hamur haline getirilen cipsler kızartılıp kurutuluyor. Çeşitli baharatlarla çeşnilendirildikten sonra paketleniyor. Biz de bu ürünü patates cipsi diye tüketiyoruz...

Yulaf gevreği



irçok insan yulaf gevreğinin oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyor. Aslında yulafları daha hızlı kurutmak için kimyasallar bazı kimyasallar kullanılıyor. 2010 yılında ABD'de yulaf gevreği üreten ünlü bir şirkete karşı dava açıldı. İnsan sağlığı için trans yağ gibi tehlikeli maddeler içeriyordu. Bu şirket ise yanlış reklam vermekle suçlandı.

Akçaağaç şurubu

Birçok kişi akçaağaç şurubunun sağlık açısından herhangi bir zararının olmadığını düşünür ve eşekere sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir. Ancak bu şuruplarda koruyucular ve suni bileşenler katkısı yapılmış olabilir.

Gerçek zeytinyağı bulmak zor



Zeytinyağı gerçekten sağlıklı ve faydalıdır. Ama satın almak istiyorsanız dikkatli olmalısınız. Ulusal Tüketici Birliği'ne göre, süpermarketlerdeki tüm şişelerin 2 / 3'ünde bir zeytin aromalı soya fasulyesi yağı bulunmaktadır.