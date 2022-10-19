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Tuzak dizisi Ceren kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral’ın ablası da çok ünlü bir isim

19.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisindeki Ceren karakteri merak ediliyor. TV 8 ekranlarında her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak olan Tuzak dizisinde Ceren karakterine Bensu Soral hayat verecek. Soral’ın daha önce rol aldığı diziler arasında İçerde ve Cam Tavanlar da yer alıyor. Peki, Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tuzak dizisi Ceren kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral’ın ablası da çok ünlü bir isim

Bensu Soral’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yeni dizi Tuzak da Bensu Soral Ceren karakterine hayat verecek. Ceren’in tanıtımında ‘Hayat, bitmek bilmeyen bir mücadele. Ceren, özünde olduğu insanı kaybetmeden bu mücadeleyi kazanabilecek mi?’ cümleleri yer aldı. Bensu Soral, Küçük Kadınlar, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan Hande Soral'ın kardeşidir.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral Baş (23 Mart 1991; İnegöl, Bursa), Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.
Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır.

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Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.
Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.

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