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Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Akın Akınözü ve Bensu Soral’lı Tuzak dizisi çekim yerleri

19.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzak dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Tuzak dizisi oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Onur Durmaz, Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik gibi isimler yer alıyor. Peki, Tuzak dizisi nerede çekiliyor?

Tuzak dizisi nerede çekiliyor? Akın Akınözü ve Bensu Soral’lı Tuzak dizisi çekim yerleri

Tuzak dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Tuzak dizisinin yayınlanan fragmanında Bensu Soral'ın 'Sizi almaya babam gönderdi sanmıyorsunuz herhalde?' Akın Akınözü, 'Asla! Atina'yı tamamıyla kendi iradenizle basmış olduğunuza eminim.' yanıtını veriyor. İşte Tuzak dizisi hakkında bilgiler

TUZAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tuzak dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölüm çekimlerinde Atina'dan da görüntülere yer verildi.

TUZAK DİZİSİ KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.
Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

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