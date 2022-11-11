MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuzak dizisinin yıldızı Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Tişörtünü kaldırıp...

Tuzak dizisinin yıldızı Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Tişörtünü kaldırıp...

11.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Akın Akınözü, Rıza Kocaoğlu ve Talat Bulut ile paylaştığı Tuzak dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu Bensu Soral, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla kendine hayran bıraktı. Soral'ın beyazlar içindeki tarzına beğeni yağdı.

Tuzak dizisinin yıldızı Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Tişörtünü kaldırıp...

TV8'in iddialı dizisi Tuzak'ta Ceren Gümüşay karakterini canlandıran Bensu Soral, fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği pozlarla takipçilerinden tam puan aldı.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Bensu Soral'ın paylaşımı; Alina Boz, Aycan Yanaç, Murat Ceylan ve Deren Talu'nun da beğenisini kazandı.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Geçtiğimiz günlerde Netflix gecesine katılan güzel oyuncu, dantelli büstiyeriyle de büyük beğeni toplamıştı. Soral, göğüs dekoltesine gül iliştirmişti.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, boşanmanın eşiğine gelmişti. Soral, evliliğine ikinci bir şans verme kararı aldı.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Ablası Hande Soral vesilesiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen güzel oyuncunun Bedirhan adında bir ikiz kardeşi var.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülendi! Hali içler acısı... Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülendi! Hali içler acısı...
Son pozunu görenler şoke oldu! "Çıplak sandım"Son pozunu görenler şoke oldu! "Çıplak sandım"
Güzel oyuncunun kocası bakın kim çıktı! Güzel oyuncunun kocası bakın kim çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Bensu Soral Talat Bulut sterlin ne kadar sterlin fiyatları dolar son

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu

Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu

Sergen Yalçın, "Yalvardım" demişti! O yıldız bu kez geliyor...

Sergen Yalçın, "Yalvardım" demişti! O yıldız bu kez geliyor...

Milyonlar tazminat hesabına başladı! Bakan Bilgin "yüzde 87" diyerek duyurunca...

Milyonlar tazminat hesabına başladı! Bakan Bilgin "yüzde 87" diyerek duyurunca...

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...

Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...

İlginizi Çekebilir

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.