Tuzak dizisinin yıldızı Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Tişörtünü kaldırıp...

TV8'in iddialı dizisi Tuzak'ta Ceren Gümüşay karakterini canlandıran Bensu Soral, fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği pozlarla takipçilerinden tam puan aldı.

Bensu Soral'ın paylaşımı; Alina Boz, Aycan Yanaç, Murat Ceylan ve Deren Talu'nun da beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Netflix gecesine katılan güzel oyuncu, dantelli büstiyeriyle de büyük beğeni toplamıştı. Soral, göğüs dekoltesine gül iliştirmişti.

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, boşanmanın eşiğine gelmişti. Soral, evliliğine ikinci bir şans verme kararı aldı.

Ablası Hande Soral vesilesiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen güzel oyuncunun Bedirhan adında bir ikiz kardeşi var.



