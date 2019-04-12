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Tuzla Tersaneler bölgesinde havuzda bulunan dev vinç böyle devrildi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Tuzla'da bulunan tersanede çalışma yapıldığı sırada dev vinç devrildi. Vincin denize devrilme anı amatör kameraya kaydedildi.

Tuzla Tersaneler bölgesinde havuzda bulunan dev vinç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, faciadan dönülen anlar ve vincin büyük bir gürültüyle devrilmesi saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
tuzla tersane vinç devrilme

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