Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul resmen açıkladı! "Kulübü satıyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti ve 34 puanla 12. sıraya yükseldi. Tuzlaspor'da başkan Recep Doğrul kulübün geleceğiyle ilgili konuştu.

"OPSİYONUNU KULLANACAĞIZ"

Radyospor'a konuşan Recep Doğrul, "Keçiörengücü ve Denizlispor galibiyetleriyle moral bulduk ve ateş hattından uzaklaştık. Takımımızdan memnunum, oyuncularımızı tebrik ederim. Giannelli Imbula'nın performansından memnunuz, kendisiyle 6 ay 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştık, opsiyonunu kullanacağız ve gelecek yıl takımımızda devam edecek" dedi.

TUZLASPOR SATILIYOR!

"Tuzlaspor'a talip var mı? Kulübün geleceğiyle ilgili son durum nedir?" sorusuna ise Doğrul, "Tuzlaspor'u devretmek gibi bir niyetimiz var. Ciddi bir alıcı olursa masaya oturabiliriz.

ÜCRETİ AÇIKLADI

Görüştüğümüz birkaç talip oldu ama iş ciddiye binmedi. Şu anda net kafamızda belirlediğimiz bir ücret yok ancak 8-10 milyon Euro bandında bir ücrete bu iş biter diye düşünüyorum. Kulübümüzün borcu yok.

Tesis ve stadyum konusunda gerekli sözleri aldık. Tuzlaspor'u devrettikten sonra şirketimiz bünyesine ait Diyarbekirspor'a konsantre olacağız" cevabını verdi.



