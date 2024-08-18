Tuzlaspor'dan olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdıran İzmir'deki saldırı göndermesi: "Pembe Ali madara oldu"

İzmir'deki Göztepe-Fenerbahçe maçına devre arasında yaşananlar damga vurdu. Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, tribüne alınmayan taraftarlara destek olmak için deplasman tribününe gitmesinin ardından Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölümden Koç'a yabancı madde yağdı.

ALİ KOÇ'A VURUP DÜŞÜRDÜ, GÖZALTINA ALINDI

Stadyumda bulunan bir kişinin koşarak arkadan vurmasıyla birlikte yere düşen Ali Koç, güvenlik güçleriyle birlikte saha kenarına götürüldü. Polis ekipleri bu kişiyi apar topar göz altına aldı. Ali Koç’u yere düşüren kişinin Göztepe Kulübü yöneticilerinden Fatih Özkan olduğu öğrenildi.

TUZLASPOR'DAN OLAY PAYLAŞIM

Ali Koç'a saldırı anı ve sonrasında yere düştüğü anlar sosyal medyanın gündemine otururken, Tuzlaspor'dan yapılan bir paylaşım ise çok konuşuldu.

"PEMBE ALİ’NİN DÜŞTÜĞÜ POZİSYON NET PENALTIDIR"

Ali Koç'un uğradığı saldırı sonrası yere düşmesine gönderme yapılan paylaşımda, mücadeleden son dakika 1 puan almayı başaran Göztepe tebrik edilirken "Pembe Ali madara oldu. Pembe Ali’nin düştüğü pozisyon net penaltıdır" ifadesine yer verildi.

Söz konusu paylaşımda Galatasaray, Göztepe ve ultrAslan taraftar gurubunun etiketlenmesi ise dikkat çekti.

Tuzlaspor'un yaptığı paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlardan ise adeta tepki yağdı.