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  4. Tuzlaspor, fahiş bilet fiyat politikasına devam ediyor! Sakaryaspor maçı için ilginç rakamlar belirlendi

Tuzlaspor, fahiş bilet fiyat politikasına devam ediyor! Sakaryaspor maçı için ilginç rakamlar belirlendi

15.12.2023 21:23 | Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'un fahiş bilet politikası son hızıyla devam ediyor. En son Eyüpspor maçında binlerce liralık biletleri satışa çıkaran İstanbul ekibi, şimdi de Sakaryaspor maçı için ilginç bir fiyat belirledi.

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Tuzlaspor fahiş fiyat politikasına devam ediyor. 19 Aralık Salı günü Sakaryaspor'u ağırlayacak Tuzlaspor, misafir takımın bilet fiyatlarını 5000 tl olarak belirledi.

EYÜPSPOR MAÇINDA 50 BİN TL'YDİ

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Tuzlaspor, daha önce Eyüpspor maçı için bilet fiyatlarını 38.500 TL olarak belirlemiş, deplasman seyircisi için ise 50 bin TL olarak satışa çıkartmıştı.

PAHALI BİLET POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

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19 Aralık Salı günü Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek Tuzlaspor, kendisi için 4000, deplasman seyricisi için 5000 TL olarak bilet fiyatı belirledi.

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