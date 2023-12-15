Tuzlaspor, fahiş bilet fiyat politikasına devam ediyor! Sakaryaspor maçı için ilginç rakamlar belirlendi

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Tuzlaspor fahiş fiyat politikasına devam ediyor. 19 Aralık Salı günü Sakaryaspor'u ağırlayacak Tuzlaspor, misafir takımın bilet fiyatlarını 5000 tl olarak belirledi.

EYÜPSPOR MAÇINDA 50 BİN TL'YDİ

Tuzlaspor, daha önce Eyüpspor maçı için bilet fiyatlarını 38.500 TL olarak belirlemiş, deplasman seyircisi için ise 50 bin TL olarak satışa çıkartmıştı.

PAHALI BİLET POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

19 Aralık Salı günü Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek Tuzlaspor, kendisi için 4000, deplasman seyricisi için 5000 TL olarak bilet fiyatı belirledi.





