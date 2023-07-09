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Tuzlaspor'un futbolcusu Abdullah Doğan'dan Türkiye Milli Takımı pişmanlığı: ''Seçtiğim için pişmanım''

09.07.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor'un kanat oyuncusu Abdullah Doğan'dan sosyal medyaya damga vuran açıklamalar geldi. Türkiye Milli Takımı'nı seçtiği için pişman olduğunu söyleyen Doğan'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Tuzlaspor'un futbolcusu Abdullah Doğan'dan Türkiye Milli Takımı pişmanlığı: ''Seçtiğim için pişmanım''

Kariyerine Almanya'da başlayan ve sonrasında Tuzlaspor'a yolu düşen Abdullah Doğan, Türkiye Milli Takımı'nı seçtiği için yaşadığı pişmanlığı anlattı.

"TÜRKİYE'Yİ SEÇTİĞİM İÇİN PİŞMANIM''

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Abdullah Doğan, milli takım tercihinde hata yaptığını açıkladı. Doğan, ''Almanya'da yetişip Almanya Milli Takımı'ndan teklif almama rağmen Türkiye Milli Futbol Takımı'nı seçtim. Ülkeme hizmet etmek istedim ama şu an çok pişmanım'' dedi.

"KULÜP BANA GERİ KALAN PARAYI ÖDEMEDİ"

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''Geçen sezon devre arasında Tuzlaspor ile sözleşme imzaladım. Oradan ise Diyarbakırspor'a kiralık olarak transfer oldum. Yarım sezonluk için 350 bin TL alacağım vardı. Ama bana 30 bin TL verdiler. Kulüp bana geri kalan parayı ödemedi. Araya deprem girdikten sonra alacakların verilecek dediler. Devre arasını boş geçirdim. Tuzlaspor ile Diyarbakırspor sahipleri aynı olduğu için ve sezon başında Tuzlaspor'a döneceğim için konuyu üstelemedim. Fakat Tuzlaspor 15 gündür antrenmana başladı ve bana haber vermedi.'' ifadelerine yer verdi.

''SENİ ARAYACAĞIZ DEDİLER''

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''Kulüp başkanlarından Ferhat İlhanlı'yı arayıp bilgi almak istedim ama beni hep seni yarın arayacağım diye oyaladı. Sözleşmem devam etmesine rağmen bana bir bilgi verilmedi. 3 ay geçmesine rağmen hala beni aramasını bekliyorum.'' dedi.

"PARA YEDİRİLEN OYUNCULAR KAMPA ÇAĞRILDI"

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''Kulüpte futbolun F'sini bilmeyen, kariyerinde hiç maça çıkmayan ve para yedirilen oyuncular kampa çağrıldı.''

''TÜRKİYE KARİYERİMİN SONU OLACAK''

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'Werder Bremen altyapısında yetiştim ve Türk olarak yılın oyuncusu seçildim. Yarım sezondur Türkiye'ye geldim. Burası kariyerimin sonu olacak gibi. Taraftardan özür dilerim ama alacaklarımı ödemedikleri için Diyarbakırspor'u FIFA'ya şikayet edeceğim''


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Tuzlaspor tff

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