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Tuzlasporlu futbolcu Gana'da rehin kalmıştı! Philip Gameli Awuku'ya vize verilmeme nedeni ortaya çıktı...

30.09.2023 20:14 | Son Güncelleme:
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Tuzlasporlu futbolcu Philip Awuku’nun Gana’da vize alamadığı için rehin kalması gündeme oturmuştu. Kulüp, yaptığı açıklamada "Oyuncumuza vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimiz büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir." ifadelerini kullanmıştı. Awuku'nun vize alamama nedeninin ise pasaport süresinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Togolu futbolcu Philip Gameli Awuku’nun vize alamadığı gerekçesiyle Gana'da rehin kaldığını açıklayarak, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nu bilgilendirdiklerini ve yetkililere çözüm için çağrıda bulunmuştu.

"TELEFONLARA CEVAP VERİLMEMİŞTİR"

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku Gana Milli Takımı'na davet edilmiş fakat Milli Takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimizi büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana Büyükelçiliği'ne gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilebilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İHMALİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu ve Gana Türk Büyükelçiliği’nin Philip Gameli Awuku’nun geri dönüş sürecinde ihmalinin olmadığı ortaya çıktı.

PASAPORT SÜRESİNİ YENİLEDİĞİNDE...

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Awuku'nun pasaport süresinden kaynaklı vize alamadığı ve pasaportunu yenilediği takdirde 1 gün içinde vizesinin verilerek Türkiye’ye gelebileceği bilgisine ulaşıldı.

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