Tuzlu Hamur İşi Sevenler Buraya: Pırasalı Kiş Tarifi

Fransız mutfağının ünlü lezzetlerinden olan kiş yemeğini siz de mutfaklarınızda kolayca yapabilirsiniz. Her zaman evde olabilecek malzemelerden yapılması, lezzeti ve doyurucu olmasının yanında pratik şekilde ve kısa zamanda hazırlanabilmesi kişin popüler olmasının sebepleri arasındadır. İster sebzelerle isterseniz de şarküteri ürünleriyle farklılaştırabileceğiniz kişi her öğün tüketebilirsiniz.

Patlıcanlı kiş tarifleri ve pırasalı kiş tariflerini deneyerek sebzeleri hem farklı hem de en lezzetli şekilde sofralarınızda sunabilirsiniz. Eğer sabah kahvaltılarında farklılık arıyorsanız ise çayın yanında kiş tarifi peynirli olarak da denenebilir. Tamamen damak tadınıza kalmış bu lezzeti bir kere yaparsanız vazgeçemeyeceksiniz.

Ispanak ve pırasayı sadece yemek olarak tüketmekten sıkıldıysanız kiş tarifi pırasalı ve ıspanaklı da denenebilir. İşte enfes lezzetli ve doyurucu pırasalı kişin yapılışı...

Pırasalı Kiş İçin Gerekli Malzemeler:

200 gr. un

100 gr. tereyağ

Tuz

1 Yumurta

Süt

Zeytinyağı

Un

Mantar

3 adet pırasa

Üç diş sarımsak

Kiş Nasıl Yapılır?

200 gr. ununuzu bir kaba boşaltın.

Unun üzerine birkaç parçaya ayırdığınız 100 gr. tereyağını koyun.

Un ve tereyağın üzerine bir tutam tuzu ekledikten sonra iyice yoğurun. Tereyağının soğuk olması kiş hamurunun kıvamını daha iyi bulmasına yardımcı olur.

Bu üç malzemeye iyice karıştırdıktan sonra kaba bir yumurta ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Hamurun kıvamının daha iyi olması için karışıma bir-iki yemek kaşığı süt ilave ederek karıştırmaya devam edebilirsiniz. Karışım homojen hale gelene kadar karıştırmayı sürdürün.

Karıştırma işlemi bittikten sonra hamuru düz bir zemin üzerine koyun. İki yağlı kağıt hazırlayıp hamuru arasına alın ve oklava ile inceltin. Kağıt kullanmanız hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

Hamurun tepsiye -tepsi ile hamur arasında boşluk kalmayacak şekilde- dizdikten sonra daha iyi pişmesi ve kabarmasını engellemek için çatal aracılığıyla delikler açabilirsiniz.

Dilerseniz hamura fırça yardımıyla az zeytin yağı sürüp hamurun yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bu işlemden sonra hazırladığınız ve tepsiye yaydığınız açılmış hamuru buzdolabında yaklaşık 5 dakika bekletin.

Bu sırada pırasaları küçük küçük kesin.

Orta büyüklükteki bir tavaya bir ya da iki yemek kaşığı zeytinyağı dökün.

Ardından tavaya pırasaları ekleyip soteleyin.

Yemeğin tadını daha da güzelleştirmek istiyorsanız 2-3 diş sarımsağı rendeleyerek ekleyin.

Ardından tavaya tuz ve tercihe göre biraz karabiberi de serpiştirin.

Damak tadınıza uygunsa pırasaya biraz mantar ekleyebilirsiniz.

Mantarları dilimleyip tavaya attıktan sonra pırasa ile pişirip mantarların suyunu salana kadar pişmesini sağlayın.

Pırasa ve mantar iyice piştikten sonra hamurunuzun üzerine malzemeleri eşit şekilde dağıtın.

Ardından başka bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritin.

Tereyağ eridikten sonra bir yemek kaşığı unu da tavaya ekleyin.

Karıştırma işlemine un kavrulana kadar devam edin.

En sonra 1 su bardağı süt de ilave ederek kısık ateşte karıştırmaya devam edin ve sütün harçla iyi karışmasını sağlayın.

Tavadaki işlemler bittikten sonra tepsideki hamurun üzerine dökün.

Tepsinizi 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin.

Kiş piştikten sonra çıkarıp soğumasını bekleyin.

Kişin Sunumu

Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakılan pırasalı kişi dilimleyerek servis tabaklarına koyabilirsiniz. Dilerseniz yanında mevsim yeşillerini dilerseniz de deniz ürünleriyle sunabilirsiniz. Eğer çayın yanında tüketmeyecekseniz ayranla da tercih edebilirsiniz.