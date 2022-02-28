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Tuzlu yemeği ziyan etmeyin: Tuzu çok gelen yemekleri kurtarma yöntemleri

28.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El kazasıyla ya da farklı sebeplerden fazla kaçan tuz, yemekleri yenmeyecek duruma getirebiliyor. Böyle durumlarda yemeği çöpe atıp israf etmek yerine küçük tüyolarla tuzunu dengeleyebilirsiniz. Patates, küp şeker, süt ve sirke gibi elinizin altında bulunan malzemeler yardımınıza koşuyor. Detaylara bir göz atalım.

Tuzlu yemeği ziyan etmeyin: Tuzu çok gelen yemekleri kurtarma yöntemleri

Fazla tuz tüketimi, herkesin bildiği gibi oldukça zararlı. Uzun vadede birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Tuzu fazla kaçan yemeğiniz için seçenekleriniz çöpe atmak ya da tuzlu şekilde tüketmekse sizin için alternatif çözüm yollarını sunuyoruz. Tencereye ekleyeceğiniz bazı malzemelerle yemeğin tuzunu azaltıp rahatlıkla yiyebilirsiniz. Gelin, tuzu çok kaçan yemekleri nasıl kurtaracağınızı inceleyelim!

PATATES VEYA PATLICAN

Tuzu fazla kaçan sulu yemekleriniz için patates veya patlıcan kullanarak tuz oranını dengeleyebilirsiniz. Bir adet patatesin veya patlıcanın kabuklarını soyup dört eşit parçaya bölün. Tencerenin içine attığınız bu sebzeler, yemeğin fazla tuzunu içine çeker. Sebzeleri tencereye attıktan 10-15 dakika sonra çıkarabilirsiniz. Yemeğinize yakıştığını düşünürseniz çıkarmayabilirsiniz.

TOZ ŞEKER

Zeytinyağlı yemeğinizin ya da pilavınızın tuzu fazla kaçtıysa toz şeker çok uygun bir yöntem. Yapmanız gereken tek şey, tuz oranıyla aynı miktarda şeker eklemek. Toz şekerle fazla tuz tadını nötralize etmiş olacaksınız.

SÜT

Çorbanızın tuzu fazlaysa en iyi yöntemlerden biri süt eklemek. Çorbanın tuzunu dengelemek için en çok kullanılan yöntem su. Ancak su, çorbanın tadını etkiler. Süt, çorbanızın tadını etkilemeden tuz yoğunluğunu azaltacak. Dikkat etmeniz gereken nokta, sütü direkt eklememek. Çorbadan alacağınız bir kepçe su ile sütü bir kasede karıştırıp çorbanın içine ekleyin. Böylece süt kesilmeyecek.

SİRKE VE LİMON SUYU

Sirke ve limon suyunun asidik yapısı tuzun alkali yoğunluğunu dengeler. Evinizde hangi malzeme bulunuyorsa onu kullanabilirsiniz. Yemeğinizin içine 1 yemek kaşığı sirke ya da 3-4 damla limon suyu eklemek yeterli olacak.

YOĞURT

Fazla tuzlu çorbaya ya da yemeğe yoğurt eklemek sizi bu dertten kurtaracak. Çorba için tencerenin içine direkt olarak 1 kaşık yoğurt ekleyip karıştırabilirsiniz. Tarhana veya sebze çorbaları için ideal bir yöntem olduğunu siz de göreceksiniz. Bu yöntem, çorbanıza terbiyeli bir kıvam da verecek. Yemekler için ise bir kasenin içinde yoğurdu ve yemeğin suyunu karıştırıp tencereye ekleyin. Ardından yemeği karıştırmayı unutmayın. Aksi halde yoğurt kesilebilir.


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