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TV yayın akışı 1 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

01.04.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Nisan 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 1 Nisan 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, Gönül Dağı,Yüz Numaralı Adam ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 1 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Nisan 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 1 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Nisan 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

1 NİSAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba
08:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
15:45 Aldatmak
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yıldız De Bana
02:45 Çok Güzel Hareketler 2
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Ego
14:45 Recep İvedik (Yerli Sinema)
17:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
22:00 Ego
01:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
02:30 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
11:45 Ömer
13:50 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:35 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Ömer
01:15 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:12 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
02:45 Gazete Magazin
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Vuslat
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:45 1 Çorba
12:15 Yürek Çıkmazı
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:50 Kuşlarla Yolculuk
02:20 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli
03:30 Sahur Bereketi
05:15 Kur’an-ı Kerim Hatm-ı Şerif
06:15 Kapanış


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