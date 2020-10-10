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TV yayın akışı 10 Ekim 2020 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

10.10.2020 00:27 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 10 Ekim 2020 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

10 Ekim Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. 10 Ekim Cumartesi akşamı ekranların en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Aynı Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde dizileri de yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 10 Ekim TV yayın akışı

Televizyon seyircileri 10 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bugün kanallarda ne var sorusuna yanıt aranırken pek çok seyirci de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran pek çok dizinin ve yarışma programının yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri tarafından TV yayın akışı düzenli olarak takip ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen kadın ve yemek programları ile sevilen filmler ekranlara gelirken akşam kuşağında ise keyifli yarışma programları, sürükleyici diziler ve heyecan verici filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili tüm merak edilenler...

TV YAYIN AKIŞI

10 EKİM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
02:30 Lütfen Beklemede Kal
04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Geleceğe Dönüş 3
12:15 Hercai
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Su Rüyası
02:50 Kırgın Çiçekler
05:10 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
14:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Sadakatsiz
16:30 Yeni Hayat
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk
00:15 Hekimoğlu
03:00 Yeni Hayat
05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Kamera Arkası
13:45 Çocukluk
17:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
00:15 Çocukluk
03:15 Yasak Elma
05:00 Kadın
06:00 Rüzgarın Kalbi

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Pulsar
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 İyi Günde Kötü Günde
00:00 Jurassic Galaxy
01:45 Güvercin
04:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 MasterChef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:00 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:55 İncir Ağacı
06:10 Nostalji Kuşağı 'Uğurlugiller'
06:40 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'
07:35 Seksenler
10:05 Benim Adım Melek
13:30 Yedi Numara
14:30 Yeditepe İstanbul
15:40 Masumlar Apartmanı
18:55 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:25 Yedi Numara
03:10 Yeditepe İstanbul
04:05 İncir Ağacı

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