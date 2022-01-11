Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 11 Ocak 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 11 Ocak 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

11.01.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Ocak 2022 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Ocak Salı akşamı Sahte Kabadayı, Ip Man 4: Final, Tehlikeli Görev, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, MasterChef Türkiye ve Hazır Aile programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 11 Ocak TV yayın akışı...

TV yayın akışı 11 Ocak 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 11 Ocak Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Ocak Salı kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Ocak Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ocak Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

11 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
21:45 Köyden İndim Şehre (Yerli Sinema)
23:30 Dondurucu (Yabancı Sinema)
01:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
02:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
22:20 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
00:10 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
01:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:05 Bir Zamanlar Çulurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
22:15 Yargı
03:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Küçük Ağa

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:00 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)
00:45 Maske Kimsin Sen?
04:15 Kefaret
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
22:00 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
00:00 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hazır Aile (Yabancı Sinema)
22:30 Masumlar Apartmanı
01:40 3’Te 3
02:50 Sıradan Birkaç Gün
04:00 Seksenler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uri Geller’den korkutan kehanet! Ahit sandığı detayına dikkat çekti, tarihi felaketi anlattıUri Geller’den korkutan kehanet! Ahit sandığı detayına dikkat çekti, tarihi felaketi anlattı
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Koronavirüsü atlattı, semptomları kaldı! “Gaz çıkartmak....”Koronavirüsü atlattı, semptomları kaldı! “Gaz çıkartmak....”
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

90’lı yılların dövme trendi geri dönüyor! Ünlü isim başlattı

90’lı yılların dövme trendi geri dönüyor! Ünlü isim başlattı

Koronavirüsü atlattı, semptomları kaldı! “Gaz çıkartmak....”

Koronavirüsü atlattı, semptomları kaldı! “Gaz çıkartmak....”

Görenler yeni doğduğuna inanmadı! 3 aylık tulumu...

Görenler yeni doğduğuna inanmadı! 3 aylık tulumu...

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.