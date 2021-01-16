TV yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Ocak Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Ocak Pazar kanalların yayın akışında neler var? 17 Ocak Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Ocak Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Ocak Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Arıza
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Ramo
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Akıncı
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı - Yabancı Sinema
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Babam Çok Değişti
15:45 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
02:30 Drone Savaşları
03:45 5N1K
04:30 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
23:45 Yasak Elma
02:30 Son Yaz
05:00 Bir Deli Rüzgar
06:00 İnadına Aşk
07:00 Sol Yanım
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Çocuk Show
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
03:15 Ölüm Pençeleri
04:40 Türk Müziği
05:40 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
08:00 Çook Yaşa
09:30 Kırmızı Oda
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Osman Pazarlama
17:45 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
04:35 Işığın Prensesi
06:35 Böyle Bitmesin
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
13:50 Benim Adım Melek
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
00:15 Payitaht "Abdülhamid"
02:55 Diriliş "Ertuğrul"
05:00 Şehirden Uzakta
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