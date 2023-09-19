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    4. TV yayın akışı 19 Eylül 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 19 Eylül 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    19.09.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    19 Eylül 2023 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Eylül Salı Kızılcık Şerbeti, Üç Kız Kardeş, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Düğün Dernek 2: Sünnet, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1,Fox yayın akışı nasıl? İşte 19 Eylül Salı 2023 TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 19 Eylül Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Eylül Salı kanalların yayın akışında neler var? 19 Eylül Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Eylül Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Eylül Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    19 EYLÜL 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    23:15 Mucize (Yerli Sinema)
    02:00 Kadifeden Kesesi (Yerli Sinema)
    03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:10 Kalp Yarası
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    00:20 Ateş Kuşları
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Dönence
    03:00 Çemberimde Gül Oya
    04:30 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 En Hamarat Benim
    15:00 Bu Tabak Kimin?
    17:30 Yabani
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Yabani
    02:00 Bambaşka Biri
    04:15 Bu Tabak Kimin?
    06:00 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:00 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
    22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:30 Erkenci Kuş
    05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    05:55 İncir Ağacı
    07:10 Kalk Gidelim
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    16:00 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Hayatımın Neşesi
    02:00 Seksenler
    03:50 Diriliş Ertuğrul
    05:50 Kapanış

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