Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 2 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 2 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 07:24
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    2 Mayıs 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Mayıs Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni, Kül Masalı, Hudutsuz Sevda ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl? İşte 2 Mayıs Perşembe TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 2 Mayıs Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Mayıs Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 2 Mayıs Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Mayıs Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Mayıs Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    2 MAYIS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Güzel Günler
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Sandık Kokusu
    03:00 Bahar
    05:30 Aziz

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    18:45 ATV Ana Haber
    20:00 Aldatmak
    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
    01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:50 Maraşlı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Dönence
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 İnci Taneleri
    00:15 Yerli Dizi
    02:30 Siyah Beyaz Aşk
    04:30 Bodrum Masalı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Sakla Beni
    20:00 Sakla Beni
    00:15 Yalı Çapkını
    03:00 Aramızda Kalsın
    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor 2024
    11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Cevap Ver Türkiye
    02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:00 Uğurlugiller
    06:40 Balkan Ninnisi
    07:10 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    14:20 Gönül Dağı
    17:40 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kül Masalı
    00:10 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)
    02:40 Gönül Dağı
    05:10 Lingo Türkiye

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Hudutsuz Sevda
    00:15 Gaddar
    02:45 Senden Daha Güzel
    05:15 Kefaret
    06:00 Adım Farah

    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Gelinin dansı olay oldu! Damat utandıGelinin dansı olay oldu! Damat utandı
    Görüntüler gündem oldu! Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladıGörüntüler gündem oldu! Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı
    Yoğun iş temposundan yorulup tekneye taşındılarYoğun iş temposundan yorulup tekneye taşındılar
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Sokak köpekleri için belediyelere yazı!

    Sokak köpekleri için belediyelere yazı!

    TL mevduat ve fonda kazanç hesabı değişti! Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi...

    TL mevduat ve fonda kazanç hesabı değişti! Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi...

    Görüntüler gündem oldu! Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı

    Görüntüler gündem oldu! Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı

    Gelinin dansı olay oldu! Damat utandı

    Gelinin dansı olay oldu! Damat utandı

    Oğlu kocasından büyük! "Yaşım beni durdurmuyor"

    Oğlu kocasından büyük! "Yaşım beni durdurmuyor"

    Aynı anda harekete başladılar! Bir anda yüzüne oturdu

    Aynı anda harekete başladılar! Bir anda yüzüne oturdu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.