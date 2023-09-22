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    4. TV yayın akışı 22 Eylül 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 22 Eylül 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    22.09.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    22 Eylül 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 22 Eylül 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Hudutsuz Sevda, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye ve Sen Türkülerini Söyle programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 22 Eylül 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 22 Eylül CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 22 Eylül Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Eylül 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    22 EYLÜL 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)
    02:00 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Üç Kız Kardeş
    02:45 Çemberimde Gül Oya
    04:45 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 En Hamarat Benim
    15:15 Bu Tabak Kimin?
    17:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Hudutsuz Sevda
    22:30 Yabani
    01:00 Bambaşka Biri
    03:30 Bu Tabak Kimin?
    05:45 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Yüksek Sosyete
    15:40 En Güzel Bölüm
    16:00 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    02:30 Kiralık Aşk
    04:30 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 İncir Ağacı
    06:50 Kalk Gidelim
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    15:50 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sen Türkülerini Söyle
    23:30 Kendi Düşen Ağlamaz
    02:30 Seksenler
    04:10 Diriliş Ertuğrul
    06:20 Kapanış

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