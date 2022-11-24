TV yayın akışı 24 Kasım 2022 Perşembe! Bugün TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

24 Kasım Perşembe günü izleyicilerle buluşacak dizi, film ve programlar hayranlar tarafından merak edilmeye başlandı. Televizyonda yayınlanacak olan birçok dizi ve filmin fragmanlarını dikkatle takip eden seyirciler, kanalların yayın akışını araştırıyorlar. Aldatmak, Camdaki Kız, Bıçaklar Çekildi, Recep İvedik 2, Dünya Kupası maçları ve daha fazlası 24 Kasım Perşembe günü televizyon ekranlarında olacak.

24 Kasım Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yabancı Sinema Bıçaklar Çekildi

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

Fox TV yayın akışı

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İsviçre-Kamerun

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Uruguay-Güney kore

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Portekiz-Gana

21:00 Kupa Saati

22:00 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Brezilya-Sırbistan

TV8 yayın akışı

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

