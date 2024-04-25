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    4. TV yayın akışı 25 Nisan 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 25 Nisan 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 07:26
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    25 Nisan 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 25 Nisan Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni, Kül Masalı, Hudutsuz Sevda ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl? İşte 18 Nisan Perşembe TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 25 Nisan Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Nisan Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 25 Nisan Perşembe Show TV, NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Nisan Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Nisan Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    25 NİSAN 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Güzel Günler
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Sandık Kokusu
    03:00 Bahar
    05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    18:45 ATV Ana Haber
    20:00 Aldatmak
    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
    01:20 Kuruluş Osman
    03:50 Maraşlı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Dönence
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 İnci Taneleri
    00:15 Taş Kağıt Makas
    02:45 Siyah Beyaz Aşk
    04:30 Bodrum Masalı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Sakla Beni
    20:00 Sakla Beni
    00:15 Yalı Çapkını
    03:00 Aramızda Kalsın
    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor 2024
    11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Cevap Ver Türkiye
    02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:00 İncir Ağacı
    07:10 Benim Adım Melek
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    14:20 Gönül Dağı
    17:40 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kül Masalı
    00:10 Kara Ağaç Destanı
    02:40 Gönül Dağı
    05:30 Kapanış

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Hudutsuz Sevda
    00:15 Gaddar
    02:45 Kirli Sepeti
    05:15 Kefaret

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