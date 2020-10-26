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TV yayın akışı 27 Ekim 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

26.10.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 27 Ekim 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

27 Ekim Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 27 Ekim Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Baraj ve Masumlar Apartmanı dizileri izleyicilerle buluşacak. Güldür Güldür Show izleyicilere kahkaha tufanı yaratacak. Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 27 Ekim TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Ekim Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Ekim Salı kanalların yayın akışında neler var? 27 Ekim Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Ekim Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Ekim Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

27 EKİM SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:25 Şeref Sözü
01:30 Çukur
04:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yeni Bölüm)
00:20 Kuruluş Osman
02:20 Kırgın Çiçekler
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
22:30 Annem (Yerli Sinema)
00:15 Çölden Gelen
02:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
04:30 Gelinim Mutfakta

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Baraj (Yeni Bölüm)
00:15 25 Litre: Suyun Peşinde
01:00 Sen Çal Kapımı
03:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi (Tekrar)
00:20 Yerli Dizi (Tekrar)
03:30 Yeni Bir Ev
05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 En Şık Benim
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Yerabakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
00:10 Gönül Dağı
02:50 Fazlası Zarar
04:50 Acemi Anneler

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