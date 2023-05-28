TV yayın akışı 28 Mayıs 2023 Pazar! Seçim sonuçları hangi kanalda açıklanacak, ne zaman? TRT1, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Ülke genelinde cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri heyecanı yaşanırken bir yandan da tv yayın akışı merak edildi. Oy verme işlemlerinin yanı sıra televizyonda yayınlanacak programları da merak eden kullanıcılar Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışını araştırıyor. Seçim yayın yasaklarının kalkmasıyla seçim sonuçlarının açıklanma maratonu başlayacak. İşte 28 Mayıs Pazar televizyon yayın akışı...
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim yasakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında '28 Mayıs Pazar günü cmhurbaşkanlığı oylamasının 2. tur ayağını gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda da hem yurt içinde hem de yurt dışında seçimlere yoğun ilgi göstermektedir. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir.
Saat 17.00'den sonra kurulun değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek. Yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının ve haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır.' ifadelerini kullandı.
06:00 Güzel Günler
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
17:00 Seçim 2023 Ortak Yayın
06:20 Hercai
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kuran ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
16:00 Seçim Özel
20:00 Yerli Dizi/ Tekrar
06:45 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:30 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Seçim Özel
08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Tetikçinin Oğlu
15:00 Adım Farah
17:15 Gülbin Tosun İle Ana Haber
19:00 FOX Seçim 2023
06:30 Çöp Adam
09:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi NTV- Star Ortak Yayın
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Asi Kabadayı
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Ege'nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:55 Gönül Dağı
17:00 Seçim 2023