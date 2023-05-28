TV yayın akışı 28 Mayıs 2023 Pazar! Seçim sonuçları hangi kanalda açıklanacak, ne zaman? TRT1, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Ülke genelinde cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri heyecanı yaşanırken bir yandan da tv yayın akışı merak edildi. Oy verme işlemlerinin yanı sıra televizyonda yayınlanacak programları da merak eden kullanıcılar Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışını araştırıyor. Seçim yayın yasaklarının kalkmasıyla seçim sonuçlarının açıklanma maratonu başlayacak. İşte 28 Mayıs Pazar televizyon yayın akışı...

SEÇİM YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim yasakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında '28 Mayıs Pazar günü cmhurbaşkanlığı oylamasının 2. tur ayağını gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda da hem yurt içinde hem de yurt dışında seçimlere yoğun ilgi göstermektedir. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir.

Saat 17.00'den sonra kurulun değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek. Yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının ve haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır.' ifadelerini kullandı.

28 MAYIS 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

17:00 Seçim 2023 Ortak Yayın

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kuran ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

16:00 Seçim Özel

20:00 Yerli Dizi/ Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:30 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Seçim Özel

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Tetikçinin Oğlu

15:00 Adım Farah

17:15 Gülbin Tosun İle Ana Haber

19:00 FOX Seçim 2023

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Çöp Adam

09:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi NTV- Star Ortak Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Asi Kabadayı

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Ege'nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:55 Gönül Dağı

17:00 Seçim 2023



