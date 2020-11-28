Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. TV yayın akışı 29 Kasım 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Kasım 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hande Öztürk Hande Öztürk 28.11.2020 18:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 29 Kasım 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

29 Kasım Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Kasım Pazar akşamı Arıza, Maria ile Mustafa, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Menajerimi Ara, MasterChef Türkiye ve Tövbeler Olsun programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 29 Kasım TV yayın akışı...

Hafta sonunu evinde keyifle geçirmek isteyen televizyon izleyicileri 29 Kasım Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Kasım Pazar kanalların yayın akışında neler var? 29 Kasım Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

Kırmızı Oda ekrandaydı... 27 Kasım 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Kırmızı Oda ekrandaydı... 27 Kasım 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Kasım Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Kasım Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

29 KASIM PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Alev Alev
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:50 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:20 Kırgın Çiçekler
05:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Ankara'nın Dikmen'i
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Bir Annenin Günahı
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Bir Annenin Günahı
02:00 B Planı
04:15 5N1K
04:45 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:45 25 Litre: Suyun Peşinde
01:30 Yasak Elma
03:30 Bay Yanlış
05:45 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show
15:30 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Sol Yanım
02:45 Tülin Şahin İle Moda
03:45 Türk Müziği
04:045 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Kırmızı Oda
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:30 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
14:25 3'Te 3
15:45 Payitaht "Albdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
00:15 Gönül Dağı
03:10 Diriliş "Ertuğrul"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...
Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyorKafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Görenler önce şaşkına dönüyor, sonra hayran kalıyor!

Görenler önce şaşkına dönüyor, sonra hayran kalıyor!

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

İlginizi Çekebilir

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Öğrencisiyle sevişince zirveyi gördü

Öğrencisiyle sevişince zirveyi gördü

Binlerce kişi ona hayran! Sibirya kurdu rengiyle şaşkına çeviriyor

Binlerce kişi ona hayran! Sibirya kurdu rengiyle şaşkına çeviriyor

Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi

Dwayne Johnson’ın Instagram paylaşımı hayranlarını sevindirdi

Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman

Baba efsanesine yeni bir dokunuş! İşte ilk fragman

Diğer Haberler

Kırmızı Oda ekrandaydı... 27 Kasım 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Ortalığı yakmaya geliyorlar... Scenes from a Marriage dizisinin çekimleri başladı

Çekimler başladı... Ortalığı yakmaya geliyorlar

New York Times’a göre 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusu

İşte 21. yüzyılın en iyi 25 oyuncusu

Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor... 26 Kasım 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya mücadele ettiler!

Chris Hemsworth henüz imzayı atmadı... Extraction 2’den ilk bilgiler geldi

Extraction 2 için hazırlıklar tamam ama başrol imzayı atmadı!

Mike Tyson’ın müsabakasından önce efsane boks filmlerini izlemeye ne dersiniz?

Büyük müsabaka öncesi heyecanınız katlansın

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.