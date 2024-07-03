TV yayın akışı 3 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 3 Temmuz Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Temmuz günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *3 Temmuz yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tenet (Yabancı Sinema)

23:00 Los Angelas'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)

00:45 Ateş Kuşları

03:30 Destan

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:30 Çok Akustik

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Tatlı İntikam

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

01:45 Arıza

04:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)

21:45 Tatlım Tatlım (Yerli Sinema)

23:30 Tatlım Tatlım (Yerli Sinema)

01:30 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

04:30 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Uğurlugiller

06:50 Kasaba Doktoru

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)

22:50 Sevginin Gücü (Yabancı Sinema)

02:00 Gönül Dağı

04:40 Lingo Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)

22:15 Müslüm (Yerli Sinema)

01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce







