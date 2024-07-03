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    4. TV yayın akışı 3 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 3 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.07.2024 07:41
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    3 Temmuz Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Turnike, Tenet, Köyden İndim Şehire, Deliler Fatih'in Fermanı, Yanlış Anlama 2 ve MasterChef Türkiye programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 3 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 3 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 3 Temmuz Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Temmuz günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *3 Temmuz yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    3 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Tenet (Yabancı Sinema)
    23:00 Los Angelas'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
    00:45 Ateş Kuşları
    03:30 Destan
    05:50 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Turnike
    23:30 Çok Akustik
    02:00 Güneşin Kızları
    04:00 Tatlı İntikam

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
    01:45 Arıza
    04:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)
    21:45 Tatlım Tatlım (Yerli Sinema)
    23:30 Tatlım Tatlım (Yerli Sinema)
    01:30 İstanbullu Gelin
    03:00 Yüksek Sosyete
    04:30 Baba Ocağı
    05:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Gazete Magazin Yaz
    02:30 Çarkıfelek
    02:30 Cevap Ver Türkiye
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:25 Uğurlugiller
    06:50 Kasaba Doktoru
    12:30 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:10 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)
    22:50 Sevginin Gücü (Yabancı Sinema)
    02:00 Gönül Dağı
    04:40 Lingo Türkiye

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kirli Sepeti
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)
    22:15 Müslüm (Yerli Sinema)
    01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:30 Mucize Doktor
    05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce


    Express


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