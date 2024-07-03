TV yayın akışı 3 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 3 Temmuz Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Temmuz günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *3 Temmuz yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tenet (Yabancı Sinema)
23:00 Los Angelas'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
00:45 Ateş Kuşları
03:30 Destan
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:30 Çok Akustik
02:00 Güneşin Kızları
04:00 Tatlı İntikam
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
01:45 Arıza
04:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)
21:45 Tatlım Tatlım (Yerli Sinema)
23:30 Tatlım Tatlım (Yerli Sinema)
01:30 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Uğurlugiller
06:50 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)
22:50 Sevginin Gücü (Yabancı Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:40 Lingo Türkiye
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yanlış Anlama 2 (Yerli Sinema)
22:15 Müslüm (Yerli Sinema)
01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce