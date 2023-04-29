TV yayın akışı 30 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Nisan Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Nisan Pazar kanalların yayın akışında neler var? 30 Nisan Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Nisan Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Nisan 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Nisan Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

30 NİSAN 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

08:00 Arabesk (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Aldatmak

15:30 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukçca

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Veda Mektubu

02:30 Kuzey Güney

04:30 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gülcemal

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

14:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

00:15 Gülcemal

02:45 Tetikçinin Oğlu

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Gülcemal

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

02:15 Bir Şansım Olsa

03:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)

01:35 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Ege’nin Hamsisi

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3’Te 3

01:50 Yürek Çıkmazı

04:50 Şehrime Hoş Geldiniz

04:50 3’Te 3

06:10 Kapanış



