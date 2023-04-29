TV yayın akışı 30 Nisan 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Nisan Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Nisan Pazar kanalların yayın akışında neler var? 30 Nisan Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 30 Nisan Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Nisan 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Nisan Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
08:00 Arabesk (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Aldatmak
15:30 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:30 Kuruluş Osman
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukçca
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Veda Mektubu
02:30 Kuzey Güney
04:30 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
07:00 Gülcemal
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)
14:45 Tetikçinin Oğlu
16:00 Adım Farah
17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:15 Gülcemal
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Gülcemal
06:00 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yüz Yıllık Mucize
02:15 Bir Şansım Olsa
03:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:30 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)
01:35 Gazete Magazin
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Ege’nin Hamsisi
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:50 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 3’Te 3
01:50 Yürek Çıkmazı
04:50 Şehrime Hoş Geldiniz
04:50 3’Te 3
06:10 Kapanış