TV yayın akışı 4 Haziran 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Haziran Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Haziran Pazar kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Haziran Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Haziran 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Haziran Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 HAZİRAN 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

15:30 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Aldatmak

03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World (Yabancı Sinema)

22:30 Jurassic World (Yabancı Sinema)

00:45 Köpek Balığı İstilası 4 (Yabancı Sinema)

02:15 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

04:50 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Adım Farah

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

22:30 Yasak Elma

01:15 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

03:00 Gülcemal

05:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Ömer

08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer

02:00 Bir Şansım Olsa

02:50 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:20 Türk Müziği

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

03:15 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Ege’nin Hamsisi

08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Tek Yürek 04.17

14:15 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3’Te 3

01:30 Al Sancak

03:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

06:10 Kapanış



