TV yayın akışı 4 Haziran 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Haziran Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Haziran Pazar kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Haziran Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Haziran 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Haziran Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:15 Bir Şansım Olsa
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
15:30 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Aldatmak
03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World (Yabancı Sinema)
22:30 Jurassic World (Yabancı Sinema)
00:45 Köpek Balığı İstilası 4 (Yabancı Sinema)
02:15 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
04:50 Kavak Yelleri
07:00 Adım Farah
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
22:30 Yasak Elma
01:15 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
03:00 Gülcemal
05:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
06:15 Ömer
08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
02:00 Bir Şansım Olsa
02:50 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:20 Türk Müziği
05:30 Söz
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
03:15 Gazete Magazin
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Ege’nin Hamsisi
08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:50 Tek Yürek 04.17
14:15 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3’Te 3
01:30 Al Sancak
03:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
06:10 Kapanış