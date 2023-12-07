TV yayın akışı 7 Aralık 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Aralık Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Aralık Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 7 Aralık Perşembe Show TV, FOX TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Aralık Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Aralık Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
22:45 Sandık Kokusu
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Ne Gemiler Yaktım
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Altın Kafes
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Cennetin Gözyaşları
06:00 Dilek Taşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
00:15 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Güneşi Beklerken
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Tuzak
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:10 İncir Ağacı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
02:20 Diriliş Ertuğrul
04:50 Son Toplayıcılar
05:10 Lingo
06:10 Kapanış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Venim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Adım Farah
02:30 Kirli Sepeti
04:45 Kefaret
06:00 Bay Yanlış